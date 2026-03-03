Đối thủ hả hê vì trả hận thành công Vinicius trong đêm Real Madrid thua kinh hoàng

Trong trận đấu muộn vòng 26 La Liga vào rạng sáng nay, Real Madrid đã thất thủ 0-1 ngay tại Bernabeu. Trận thua này khiến họ bị Barcelona bỏ cách trên ngôi đầu tới 4 điểm. Thậm chí Real Madrid cũng đối diện nguy cơ bị Atletico Madrid bám đuổi và lấy vị trí thứ 2.

Không những bị ức chế vì trắng tay trên sân nhà, cuối trận, các thành viên Real Madrid còn bị Allan Nyom khiêu khích. Trung vệ người Pháp của Getafe cố tình sang bên khu vực kỹ thuật của Real để ăn mừng. Và anh hướng ánh mắt, bên cạnh đó là làm một cử chỉ trêu tức Vinicius .

Vinicius đã xảy ra xô xát với cầu thủ người Pháp của Getafe. Militao cũng ở gần đó, tiến đến chỗ đối phương để đối đầu. Tình hình căng thẳng khiến một số trợ lý và cả huấn luyện viên của Getafe, Jose Bordalas, phải can thiệp để tách cầu thủ của mình ra khỏi Vinicius.

Nyom dính thẻ đỏ ở lượt đi

Sau trận, ông Jose Bordalas đã thừa nhận rằng vụ việc vừa qua xuất phát từ mối hận thù mà Allan Nyom đã mang theo từ lượt đi. Trên sân nhà, Getafe đã thua Real Madrid trong ngày Allan Nyom bị đuổi. Phút 80 trận đấu đó, Nyom vào sân thay người nhưng chỉ 38 giây sau, anh bị đuổi khỏi sân sau một pha tranh chấp không cần thiết với Vinicius.

Ngôi sao Real Madrid đã tiến lại gần HLV của Getafe và khiêu khích. “Cậu ta tiến đến chỗ tôi và nói ‘thay người tốt lắm’. Cậu ta không cần phải đến nói thế với tôi, không cần phải khiêu khích tôi”, HLV Getafe nói. “Chẳng có gì phải giải thích cả, đó là những gì cậu ta đã nói với tôi, và tôi bảo cậu ta cứ tập trung vào trận đấu thôi”.

Ông không phải là người duy nhất chỉ trích cầu thủ người Brazil trong trận lượt đi. Trợ lý của Getafe tiếp lời: “Đó là lý do tại sao mọi người ghét Vinicius, hãy học hỏi từ các đồng đội của mình đi”.

Và đó là lý do tại sao sau trận đấu tại Bernabeu vào sáng nay, Nyom đã đi thẳng đến băng ghế dự bị của Real Madrid để “dành tặng” chiến thắng cho Vinicius. Anh đã ôm mối hận từ trận lượt đi, để bây giờ cầu thủ của Getafe đã có dịp trả vốn lẫn lãi trước đối thủ.