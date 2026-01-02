Đối thủ của U23 Việt Nam tạo cú sốc trước Nhật Bản, mang tới “cơn đau đầu” cho HLV Kim Sang-sik

Trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm VCK U23 châu Á 2026, U23 Jordan gây bất ngờ lớn khi hòa 1-1 với U23 Nhật Bản. Trước trận, U23 Nhật Bản được đánh giá cao hơn hẳn. Họ vừa là ĐKVĐ giải U23 châu Á đồng thời sở hữu đội hình mạnh. Nhưng U23 Jordan đã có màn thể hiện ấn tượng.

Sau hiệp một hòa nhau 0-0. U23 Jordan vươn lên dẫn trước nhờ pha lập công của Awda Al-Fakhoury. U23 Nhật Bản gỡ hòa ở khoảng thời gian sau đó và 1-1 là tỉ số cuối cùng.

U23 Jordan (áo trắng) hòa 1-1 với U23 Nhật Bản

Mặc dù là trận đấu mang tính chất giao hữu, việc hòa ứng viên vô địch như U23 Nhật Bản cho thấy U23 Jordan thực sự là đối thủ đáng gờm. Trước đó, họ cũng trải qua chuỗi 10 trận bất bại và từng đánh bại một số đội bóng mạnh như U23 UAE hay U23 Syria.

U23 Jordan chính là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận ra quân giải U23 châu Á 2026. Việc chạm trán đối thủ mạnh ngay trận đầu là một thử thách lớn dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Cho dù đã giành cú đúp vô địch U23 Đông Nam Á và SEA Games, đấu trường châu Á hứa hẹn những chông gai lớn hơn nhiều chờ đón U23 Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ sẽ phải nỗ lực vượt bậc nếu muốn giành được kết quả tốt.

HLV Kim Sang-sik cố gắng chuẩn bị cho các học trò trước thềm giải đấu cấp châu lục

Những ngày qua, U23 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho giải đấu với hàng loạt buổi tập. HLV Kim Sang-sik vừa có sự thay đổi nhân sự khi gọi thủ môn Phạm Đình Hải lên tuyển thay cho Nguyễn Tân gặp chấn thương. Ngoài ra, trường hợp chấn thương của Thanh Nhàn cũng mang tới những lo ngại nhất định.

Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Jordan diễn ra lúc 18h30 ngày 6/1 (giờ Việt Nam). 2 đối thủ còn lại trong bảng đấu là U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia.