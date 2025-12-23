Đối thủ của U23 Việt Nam ở trận mở màn VCK U23 châu Á đặt mục tiêu vào chung kết

HLV Jamal Sellami chỉ mới dẫn dắt đội tuyển Jordan vào giữa năm ngoái, nhưng đã giúp quốc gia này đi vào lịch sử với tấm vé tham dự World Cup, sau đó lại đưa Jordan đến trận chung kết Cúp Ả Rập lần đầu tiên, nơi họ để thua Morocco với tỷ số 2-3 sau hiệp phụ.

Khi được hỏi về kế hoạch của đội tuyển cho màn ra mắt World Cup 2026, nơi Jordan nằm ở bảng J cùng với Argentina, Algeria và Áo, HLV Sellami đã tiết lộ về kế hoạch hai giai đoạn.

Giai đoạn chính sẽ là tháng 3 năm sau, khi Jordan chơi những trận giao hữu có trình độ và phong cách tương đồng với các đối thủ thuộc bảng J. Nhưng trước đó vào tháng 1/2026 sẽ là giai đoạn tìm kiếm thêm các nhân tố mới cho đội tuyển thông qua VCK U23 châu Á.

"Chúng tôi muốn chắc chắn đội U23 sẽ thể hiện tốt tại VCK U23 châu Á, nhất là khi một số cầu thủ U23 đang trong tầm ngắm. Không loại trừ khả năng nhiều người sẽ được bổ sung vào thành phần tham dự World Cup 2026”, HLV Sellami tiết lộ.

Ông cũng cho biết đã từ chối lời mời tham gia Nhóm Nghiên cứu Kỹ thuật của Cúp bóng đá châu Phi (CAN Cup) để tập trung cho VCK U23 châu Á 2026. HLV Sellami nói: “Tôi quyết định gắn bó với đội U23 vì các cầu thủ nằm dưới sự dẫn dắt của tôi. Họ là tương lai của đội tuyển quốc gia, đồng thời tham vọng của tôi là đưa đội U23 tới trận chung kết".

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của U23 Jordan là vị trí thứ 3 năm 2013. Ở hai kỳ gần nhất họ đều bị loại từ vòng bảng.