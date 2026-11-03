Đối thủ của tuyển Việt Nam triệu tập đội trưởng CLB Thanh Hóa

Tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov sẽ đối đầu tuyển Việt Nam ở giải giao hữu quốc tế Casper Cup 2026.

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Casper Cup 2026 có đội tuyển Việt Nam tham dự diễn ra từ ngày 11 đến 17/11/2026 tại Sân vận động Thiên Trường (Ninh Bình). Đội chủ nhà sẽ so tài với 2 đội tuyển khách mời là Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan. Ba đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Đáng chú ý, thành phần của đội tuyển Kyrgyzstan có sự hiện diện của tiền vệ Odilzhon Abdurakhmanov - đội trưởng của CLB Thanh Hóa. Ngôi sao sinh năm 1996 từng giành danh hiệu Quả bóng Bạc Kyrgyzstan năm 2024, là thành viên quan trọng của đội tuyển quốc gia. Anh vắng mặt trong quãng thời gian ngắn trước khi được triệu tập trở lại từ tháng 6/2026.

Odilzhon Abdurakhmanov có cơ hội đối đầu đội tuyển Việt Nam.

Odilzhon Abdurakhmanov nhận được tình cảm rất lớn từ người hâm mộ xứ Thanh bởi tinh thần cống hiến, kể cả khi CLB Thanh Hóa gặp nhiều khó khăn nhất. Lần này, anh sẽ có dịp trình diễn khả năng trong màu áo đội tuyển quốc gia và đối đầu với nhiều gương mặt quen thuộc tại V.League.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam dự kiến hội quân ngày 9/11, sau khi V.League hoàn thành 7 vòng đấu. Đây là cơ sở để HLV trưởng Kim Sang-sik và các cộng sự đánh giá phong độ cầu thủ qua những vòng đấu đầu tiên của mùa giải, từ đó lựa chọn lực lượng phù hợp cho đợt tập trung.

Việc tổ chức Casper Cup 2026 trong dịp FIFA Days tháng 11 nằm trong kế hoạch chuẩn bị của VFF và ban huấn luyện, hướng tới mục tiêu hoàn thiện lực lượng, nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội tuyển quốc gia. Đồng thời, giải đấu cũng mang đến cơ hội để người hâm mộ được trực tiếp theo dõi, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong những cuộc so tài quốc tế trên sân nhà.

Sau giải đấu này, quá trình tập trung của đội tuyển Việt Nam sẽ thay đổi hoàn toàn khi Asian Cup 2027 đã bị hoãn. Theo thông báo từ AFC, Asian Cup sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2027 đến ngày 21/1/2028, thay vì từ ngày 7/1 đến 5/2/2027 như kế hoạch ban đầu.