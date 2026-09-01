Đối thủ của tuyển Việt Nam thử việc HLV từng bị nghi lạm dụng ChatGPT

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc thử việc huấn luyện viên Robert Moreno, người từng mất việc vì cách làm việc phụ thuộc quá nhiều vào ChatGPT.

Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) ngày 1/9 bổ nhiệm Robert Moreno làm HLV tạm quyền đội tuyển quốc gia. Nhà cầm quân từng dẫn dắt Tây Ban Nha sẽ phụ trách 6 trận đấu đến hết tháng 11 và có khả năng tiếp tục cầm quân tại Asian Cup 2027, nơi Hàn Quốc nằm cùng bảng với đội tuyển Việt Nam.

Moreno ký hợp đồng đến ngày 27/11. Trước mắt, ông dẫn Hàn Quốc gặp Ecuador và Uruguay trong tháng 9, sau đó đối đầu Venezuela và Uzbekistan vào tháng 10. KFA đang tìm thêm hai đối thủ cho loạt trận FIFA Days tháng 11.

Huấn luyện viên Moreno ký hợp đồng tạm quyền để dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Sau giai đoạn này, KFA mới đánh giá khả năng giữ Moreno cho Asian Cup 2027 khởi tranh tại Ả Rập Xê Út vào tháng 1. Nếu được gia hạn, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ dẫn Hàn Quốc đối đầu tuyển Việt Nam ở vòng bảng.

Việc bổ nhiệm HLV tạm quyền diễn ra trong bối cảnh bóng đá Hàn Quốc vẫn chưa giải quyết xong những vấn đề kéo dài từ nhiệm kỳ của Hong Myung-bo.

Khác với quy trình gây tranh cãi trước đây, KFA nhấn mạnh Moreno được lựa chọn thông qua tuyển dụng công khai.

“HLV Moreno đã có sự hiểu biết sâu sắc về bóng đá Hàn Quốc và gây ấn tượng bởi nhiệt huyết, đồng thời đưa ra nhiều phương án chiến thuật khác nhau”, Chủ tịch Ủy ban Tăng cường sức mạnh đội tuyển Hyun Young-min cho biết.

Ông nói thêm: “Sau một quá trình khó khăn, tôi hy vọng đội tuyển dưới thời Moreno sẽ giúp thay đổi bầu không khí và cải thiện thành tích”.

Moreno, 48 tuổi, trở thành HLV người Tây Ban Nha đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc. Ông từng làm trợ lý của Luis Enrique tại AS Roma, Celta Vigo, Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha.

Năm 2019, Moreno tạm quyền dẫn dắt Tây Ban Nha khi Luis Enrique nghỉ vì lý do gia đình. Trong 9 trận cầm quân, ông đạt thành tích bất bại với 7 chiến thắng và 2 trận hòa. Sau đó, Moreno lần lượt làm HLV trưởng Monaco, Granada và FC Sochi.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng vướng vào tin đồn lạm dụng ChatGPT quá máy móc trong công việc dẫn đến tác dụng ngược tại Sochi. Một cựu thành viên của đội bóng Nga tiết lộ rằng ông Moreno dùng ChatGPT để lên lịch trình di chuyển và tập luyện cho các cầu thủ, nhưng lại máy móc áp dụng đến mức bỏ qua các yếu tố sinh học cơ bản.

Ví dụ, theo lịch trình ChatGPT đưa ra cho ông Moreno, các cầu thủ có thời điểm phải thức liền 28 tiếng. Họ cũng phải dậy từ 5 giờ sáng để ra sân tập lúc 7 giờ. Những chỉ thị bất hợp lý này dẫn đến làn sóng bất mãn trong nội bộ.

Ông Moreno phủ nhận thông tin này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định đây là những lời bịa đặt.