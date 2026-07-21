Đối thủ chốt đội hình mạnh dự AFF Cup, sẵn sáng "ngáng đường" tuyển VIệt Nam

Tuyển Singapore đang rất quyết tâm trở thành "ngựa ô" ở AFF Cup, có thể gây khó cho các ứng viên vô địch như tuyển Việt Nam, Indonesia.

Danh sách đội tuyển quốc gia Singapore tham dự AFF Cup 2026 cuối cùng đã được công bố. HLV Gavin Lee đã công bố đội hình 25 gương mặt cho bảng A, bao gồm một số cầu thủ giàu kinh nghiệm và một số cầu thủ được triệu tập trở lại sau thời gian vắng mặt.

Tuyển Singapore sẽ tranh tài cùng với tuyển Việt Nam, Campuchia, Timor Leste và Indonesia tại vòng bảng AFF Cup 2026. Đội tuyển ở đảo quốc Sư tử đang hướng tới việc tiếp tục chuỗi thành công ấn tượng của mình sau khi lọt vào bán kết ở giải đấu năm 2024.

HLV Gavin Lee đã giữ lại một số cầu thủ chủ chốt trong đội hình. Irfan Fandi, Ilhan Fandi, Lionel Tan, Song Uiyoung và Harhys Stewart, cầu thủ duy nhất từng thi đấu ở nước ngoài, đều có tên trong danh sách 25 người.

Một trong những điểm nổi bật của đội hình này là sự góp mặt của thủ môn kỳ cựu Ridhuan Barudin. Thủ môn 39 tuổi này được triệu tập để thay thế Rudy Khairullah, người phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Ridhuan được đánh giá là xứng đáng trở lại ĐTQG Singapore sau những màn trình diễn ấn tượng cho Hougang United vào cuối mùa giải Singapore Premier League. Anh được giao nhiệm vụ trấn giữ khung thành của câu lạc bộ sau khi Zharfan Rohaizad bị chấn thương.

Singapore sẽ chạm trán tuyển Việt Nam ngay từ vòng bảng AFF CUp 2026.

Ngoài ra, hậu vệ đa năng Akram Azman cũng sẽ có thêm cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Singapore. Cầu thủ của FC Jurong lần cuối cùng khoác áo tuyển Singapore trong trận đấu với Thái Lan vào tháng 11/2025.

Singapore sẽ bắt đầu hành trình tại bảng A bằng chuyến làm khách đến trụ sở của Campuchia tại Phnom Penh vào thứ Sáu (24/7/2026).

Sau đó, họ sẽ tiếp đón Timor Leste vào ngày 27/7, làm khách trên sân của Việt Nam vào ngày 31/7, trước khi kết thúc vòng bảng bằng trận đấu trên sân nhà với Indonesia vào ngày 7/8.

Lịch thi đấu này đồng nghĩa với việc Singapore sẽ phải chơi ba trận chỉ trong vòng tám ngày kể từ khi giải đấu bắt đầu.

HLV Gavin Lee tiết lộ rằng trại huấn luyện ở Okinawa được thiết kế để chuẩn bị cho các cầu thủ đối phó với tính chất khắc nghiệt của giải đấu, đòi hỏi cả sự sẵn sàng về thể chất và tinh thần.

"Trại huấn luyện ở Okinawa được thiết kế dành riêng cho giải đấu này. Chúng tôi muốn giúp các cầu thủ làm quen với việc đối đầu với những đối thủ mạnh, khoảng thời gian ngắn giữa các trận đấu, cũng như những yêu cầu về thể chất và tinh thần vốn có trong bóng đá giải đấu", ông Lee phát biểu, theo trích dẫn trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Singapore (FAS).

Theo HLV Lee, ban huấn luyện cũng đã rèn luyện cho các cầu thủ một tinh thần để có thể đối mặt với những tình huống khó khăn trong suốt giải đấu.

"Trong suốt thời gian tập huấn, chúng tôi đã thảo luận về tầm quan trọng của việc chấp nhận sự khó chịu thay vì né tránh nó. Những trải nghiệm này đã giúp chúng tôi chuẩn bị cho những gì phía trước và quan trọng hơn, cho phép chúng tôi tiếp tục phát triển thái độ và bản sắc mà chúng tôi muốn định hình cho đội bóng này".

Sau khi trại huấn luyện kết thúc, HLV Lee đã công bố đội hình cuối cùng, giữ nguyên nòng cốt của đội, mặc dù ông phải thực hiện một số thay đổi do một số cầu thủ bị chấn thương trong giai đoạn chuẩn bị. HLV 34 tuổi này lạc quan rằng đội bóng của ông đã sẵn sàng cho các cuộc cạnh tranh tại AFF Cup 2026.

"Trong suốt hành trình này, chúng tôi luôn thảo luận về việc thành tích sẽ quyết định hướng đi của chúng ta. Nếu chúng ta có thể liên tục thể hiện hết khả năng của mình, chúng ta sẽ tiến gần hơn đến việc tạo ra một đội tuyển quốc gia mà mọi người đều có thể tự hào".

Danh sách tuyển Singapore dự AFF Cup:

Thủ môn: Izwan Mahbud (Young Lions), Ridhuan Barudin (Hougang United), Syazwan Buhari (Tampines Rovers).

Hậu vệ Akram Azman (FC Jurong), Amirul Adli (Tampines Rovers), Hariss Harun (Lion City Sailors), Irfan Fandi, Luth Harith (Young Lions), Nur Adam Abdullah (Lion City Sailors), Raoul Suhaimi (Tampines Rovers), Ryhan Stewart (Lion City Sailors), Lionel Tan (Lion City Sailors).

Tiền vệ: Joel Chew (Tampines Rovers), Farhan Zulkifli (Lion City Sailors), Hami Syahin (Lion City Sailors), Glenn Kweh (Lion City Sailors), Jacob Mahler (Tampines Rovers), Nathan Mao (Young Lions), Kyoga Nakamura (Lion City Sailors), Saifullah Akbar (Hougang United), Shah Shahiran (Tampines Rovers), Song Uiyoung (Lion City Sailors), Harhys Stewart (Chiangrai United).

Tiền đạo: Ilhan Fandi (Lion City Sailors), Shawal Anuar (Lion City Sailors).

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