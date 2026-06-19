Cơ hội đang ngày càng mở rộng với đội tuyển Hàn Quốc.

Tin vui đến với đội tuyển Hàn Quốc khi 2 đối thủ trong bảng đấu là CH Séc và Nam Phi cầm chân nhau ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026.

Do đều đã để thua ở lượt trận đầu tiên, CH Séc và Nam Phi nhập cuộc với quyết tâm giành trọn 3 điểm. Đại diện châu Âu sớm có bàn mở tỉ số chỉ sau 6 phút thi đấu. Adam Hlozek chuyền vào từ cánh phải, Alexandr Sojka nhận bóng và “dọn cỗ” để Michal Sadilek băng xuống dứt điểm tung lưới.

CH Séc mở tỉ số

Sau bàn thắng này, CH Séc chủ động lùi thấp đội hình phòng ngự, nhường thế trận cho đối phương. Về phần Nam Phi, đội bóng này dù rất nỗ lực trong từng tình huống tấn công nhưng lại thiếu đi quá nhiều sự chính xác ở các pha xử lý cuối cùng. Hầu hết các đường lên bóng của họ thường kết thúc bằng một đường chuyền hoặc một cú sút không tạo được nguy hiểm.

Trong thế trận này, đội tuyển CH Séc có một số cơ hội để gia tăng cách biệt. Nhưng những Patrik Schick, Ladislav Krejci rồi Michal Sadilek lại lần lượt bỏ lỡ thời cơ.

Cầu thủ Séc bỏ lỡ cơ hội ăn bàn

Để rồi, tới phút 81, CH Séc phải trả giá. Tiền vệ Pavel Sulc trong động tác cản phá đường bóng của đối phương lại giơ cánh tay lên quá cao. Trái bóng đập thẳng vào cánh tay Pavel Sulc và CH Séc bị thổi phạt penalty một cách không đáng có. Trên chấm 11, Teboho Mokoena tận dụng thành công cơ hội để gỡ hòa 1-1 cho Nam Phi.

Nam Phi gỡ hòa 1-1

1-1 cũng là tỉ số cuối cùng. CH Séc và Nam Phi cầm chân nhau ở cuối bảng, mỗi đội chỉ có 1 điểm trong tay. Tình thế này mang tới cơ hội giành vé sớm cho Mexico và Hàn Quốc khi 2 đội so tài ở trận đấu vào lúc 08h00 ngày 19/6 (giờ Việt Nam). Đội nào giành chiến thắng sẽ chắc chắn có mặt tại vòng 1/16 World Cup 2026.

Kết quả: CH Séc 1-1 Nam Phi

Bàn thắng: Sadilek 6’ – Mokoena 83’

Đội hình ra sân

CH Séc: Kovar, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Sojka, Sadilek, Cerv, Darida, Hlozek, Schick

Nam Phi: Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Adams, Rayners, Mbatha, Appollis, Maseko

Xếp hạng tạm thời bảng A World Cup 2026