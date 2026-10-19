Đối thủ châu Âu chốt đội hình tham dự World Cup, tuyển Việt Nam gặp thách thức lớn

Đối thủ của tuyển Việt Nam đã chốt danh sách dự World Cup.

Trước thềm U15 World Cup 2026, LĐBĐ Bosnia & Herzegovina đã công bố đội hình tham dự giải đấu. Danh sách U15 Bosnia & Herzegovina quy tụ những cầu thủ xuất sắc nhất đến từ những CLB danh tiếng như FK Sarajevo, HSK Zrinjski, FK Borac. Ngoài ra còn có trường hợp tiền vệ Andrej Serdarusic thuộc biên chế HNK Hajduk (Croatia). Serdarusic từng chơi 2 trận cho U15 Croatia nhưng sẽ khoác áo U15 Bosnia & Herzegovina tại World Cup.

Danh sách đội tuyển U15 Bosnia & Herzegovina: Aleksa Topić (FK Sarajevo), Vanja Starčević (FK Sloga Doboj), Stefan Kuvalja (FK Borac), Emir Gavranović (FK Sarajevo), Emir Abazović (HŠK Zrinjski), Andrej Serdarušić (HNK Hajduk, Croatia), Patrik Vrljić (HŠK Zrinjski), Jovan Trivunović (FK Borac), Dorian Haler Spahić (FK Borac), Đorđe Lučić (FK Sarajevo), Džan Suljević (FK Željezničar), Faruk Ačkar (FK Velež), Lazar Skoko (FK Sarajevo) and Leon Hadžidedić (FK Željezničar).

Người được trao nhiệm vụ dẫn dắt U15 Bosnia & Herzegovina là HLV Asmir Avdukić. Khi còn thi đấu, ông Asmir Avdukić từng khoác áo ĐTQG Bosnia & Herzegovina. Ông đã làm việc cùng các lứa cầu thủ từ U15 đến U17 nước này kể từ năm 2025.

Tại bảng R U15 World Cup 2026, U15 Bosnia & Herzegovina được đánh giá là đối thủ mạnh nhất chờ đón U15 Việt Nam. Bóng đá Bosnia & Herzegovina không thực sự nổi bật ở châu Âu nhưng vẫn sản sinh ra nhiều cầu thủ được người hâm mộ quốc tế biết đến như Edin Dzeko, Miralem Pjanic, Vedad Ibisevic hay Sead Kolasinac.

U15 Việt Nam chuẩn bị cho U15 World Cup 2026 (Ảnh: VFF)

U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn đang ráo riết chuẩn bị cho U15 World Cup. FIFA U15 World Cup & Festival 2026 diễn ra tại Azerbaijan từ ngày 22 đến 31/10/2026. U15 Việt Nam nằm ở bảng R cùng các đội Bosnia and Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Đây là dịp để các cầu thủ trẻ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và bản lĩnh thi đấu quốc tế.