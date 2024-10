Đối thủ cạnh tranh thua đậm 0-4, đội tuyển Việt Nam đón tin vui ở Asian Cup

Trong trận đấu giao hữu vừa kết thúc, đội tuyển Malaysia đã để thua với tỉ số đậm 0-4 trước New Zealand. Ra sân với đội hình gần như tối ưu, tuyển Malaysia có hiệp một tương đối tốt khi giữ sạch lưới.

Tuy nhiên, sang tới hiệp hai, hàng thủ đội bóng Đông Nam Á không thể đứng vững trước sức tấn công của chủ nhà New Zealand. Lần lượt Elijah Henry Just rồi Matthew Garbett lập công giúp New Zealand dẫn trước 2-0 chỉ trong 16 phút đầu hiệp hai.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà thậm chí còn đưa cả tiền đạo đang chơi bóng tại Premier League Chris Wood vào sân. Chân sút thuộc biên chế Nottingham Forest nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 72 trước khi Logan Rogerson ấn định kết quả 4-0 cho trận đấu.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) để thua 0-4 trước New Zealand.

Với trận thua này, đội tuyển Malaysia bị trừ 3,72 điểm trên BXH FIFA và dự kiến sẽ tụt xuống thứ 131 thế giới.

Trong cuộc đua trước thềm vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, Malaysia là một đối thủ cạnh tranh của tuyển đội Việt Nam. Dựa trên thứ hạng FIFA, tuyển Việt Nam (hạng 116 thế giới) nằm ở nhóm hạt giống cao nhất. Vị trí của đoàn quân áo đỏ bị một số đội tuyển bám đuổi như Ấn Độ, Malaysia và Turkmenistan.

Với việc bỏ lỡ cơ hội giành điểm số trước New Zealand, tuyển Malaysia gần như đã “hụt hơi” trong cuộc đua. Còn đội tuyển Turkmenistan cũng chưa có trận đấu quốc tế nào trong gần nửa năm qua.

Đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống cao nhất tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2027.

Như vậy, gần như chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ giữ vững vị trí trong nhóm hạt giống số một tính đến thời điểm bốc thăm vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 (tháng 12/2024).

Vị trí này đem tới ưu thế rất lớn khi đoàn quân áo đỏ tránh được hàng loạt đối thủ nặng ký như Syria, Thái Lan, Tajikistan hay Lebanon.