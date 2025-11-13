Dõi theo bước chạy của Xuân Son

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức hội quân hôm 11-11 và có những buổi tập đầu tiên trong dịp FIFA Days, chuẩn bị cho trận tái đấu tuyển Lào trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Kỳ này, đoàn quân HLV Kim Sang-sik đón chào sự trở lại của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ sinh năm 1997 gốc Brazil đã hoàn toàn bình phục thể trạng sau thời gian dài nghỉ thi đấu điều trị chấn thương. Sự góp mặt của Xuân Son cũng sẽ giúp cải thiện hiệu quả tấn công của tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Sau một năm nghỉ thi đấu vì chấn thương, Nguyễn Xuân Son đã trở lại đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Sau gần một năm vắng bóng vì chấn thương, tiền đạo Nguyễn Xuân Son khiến bầu không khí tập luyện của đội tuyển quốc gia trở nên sôi nổi, hào hứng hơn. Sự xuất hiện của Son không chỉ giúp đồng đội, ban huấn luyện tuyển quốc gia giải tỏa áp lực trong khâu ghi bàn, mà còn khiến người hâm mộ trên sân Việt Trì (Phú Thọ) thêm phần khấp khởi.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ban huấn luyện, các đồng đội và người hâm mộ vì đã luôn ủng hộ tôi. Tôi đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng thi đấu với cường độ cao nhất, cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia" - Xuân Son chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng ban huấn luyện tuyển Việt Nam không cần mạo hiểm sử dụng Xuân Son ở trận đấu với tuyển Lào nhằm tránh tình huống khiến anh tái phát chấn thương. Thực tế, Xuân Son vẫn duy trì tập luyện đầy đủ, "nuốt" trọn giáo án của ban huấn luyện CLB Nam Định trong thời gian vừa qua nhưng vẫn chưa có trận thi đấu chính thức sau khi hồi phục. Việc tìm lại phong độ, cảm giác thi đấu đối với một cầu thủ từng dính chấn thương nặng như Xuân Son cần bắt đầu từ giải đấu quốc nội, thay vì ở đội tuyển quốc gia.

Trước đó, tuyển Việt Nam thi đấu kém ấn tượng trong 2 trận thắng tuyển Nepal ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Dù hoàn thành chỉ tiêu giành tối đa điểm số trước đối thủ được đánh giá yếu hơn song các chân sút tuyển Việt Nam chưa hoàn thành nhiệm vụ, bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Nguyên nhân xuất phát từ sự chuẩn bị sơ sài, khiến nhóm tuyển thủ trụ cột chưa đạt được thể trạng cũng như tinh thần tốt nhất sau khi thi đấu ở CLB chủ quản.

Ông Kim cho rằng đội nhà có nhiều tình huống dứt điểm tốt nhưng vẫn cần thêm sự may mắn để dẫn đến các bàn thắng. "Chúng tôi đang tập trung cải thiện khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn và xử lý, triển khai bóng tấn công ở phần sân đối phương. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục tìm cách giúp cầu thủ dứt điểm hiệu quả hơn, đồng thời xem xét bổ sung nhân tố cho các vị trí cần thiết" - chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.

"Tại bảng F, đội tuyển Việt Nam đang có 9 điểm, xếp thứ hai sau Malaysia. Đoàn quân HLV Kim Sang-sik sẽ có 4 ngày tập luyện tại Việt Trì trước khi sang thi đấu trận lượt về với đội tuyển Lào, diễn ra vào ngày 19-11.



