Đội Thái Lan bất ngờ tuyên bố bỏ giải sau scandal rúng động SEA Games

Theo thông báo mới nhất, đội tuyển Liên quân Mobile nữ Thái Lan đã chính thức rút lui khỏi nội dung Liên quân Mobile nữ thuộc nhóm các môn Esports tại SEA Games 33. Quyết định này được đưa ra sau vụ việc liên quan đến tuyển thủ Naphat Warasin (biệt danh: Tokyogurl).

VĐV Naphat Warasin (thứ ba từ phải sang) đã có hành vi gian lận

Ủy ban Olympic Thái Lan trước đó đã truất quyền thi đấu của Naphat Warasin vì hành vi gian lận. Văn bản của Ủy ban Olympic Thái Lan chỉ rõ:

- Tuyển thủ Naphat Warasin đã vi phạm Điều 9.4.3 của Sổ tay Kỹ thuật Thể thao điện tử

- Sử dụng phần mềm hoặc phần cứng bên thứ ba không được phép để can thiệp vào trận đấu

- Hành vi xảy ra trong Ván 1 trận Chung kết nhánh thắng Liên Quân Mobile nữ giữa Thái Lan và Việt Nam

Đáng chú ý, thông báo rút lui được công bố ngay khi tuyển Thái Lan vẫn đang thi đấu trận Chung kết nhánh thua với tuyển Lào và tạm dẫn trước 1-0. Như vậy, tuyển Lào được xử thắng và sẽ lọt vào trận Chung kết tổng tranh tấm HCV bộ môn Liên quân Mobile nữ SEA Games 33 gặp tuyển Việt Nam. Trận đấu dự kiến diễn ra lúc 15h00 ngày 16/12.