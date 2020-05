Đôi tay của "Popeye nước Nga" ngày một kinh dị vì tiêm hóa chất quá liều, các fan đồng loạt khuyên anh chàng dừng lại để bảo toàn mạng sống.

Cách đây ít ngày, "Popeye nước Nga" Kirill Tereshin gây chú ý sau khi tải lên trang cá nhân đoạn video đang nhảy trên nền nhạc. Điều dân tình dễ dàng phát hiện ra là đôi tay của anh chàng đã lại to ra đáng kể so với hình ảnh cách đây một vài tuần. VĐV 23 tuổi còn không thể co tay lại như những người bình thường khác cũng chỉ vì cơ bắp quá khổ.



Được biết, đôi tay khủng của Tereshin không đến từ việc chăm chỉ tập luyện. Anh này đã chọn cách tiêm Synthol (một hợp chất với thành phần chính là dầu khoáng) để có được thành quả như mong muốn. Tuy nhiên, đây là một hóa chất nguy hiểm, có thể gây nhiễm trùng, tổn thương về thần kinh. Bản thân võ sĩ MMA nghiệp dư này cũng từng bị thối hết cơ bắp đến mức phải phẫu thuật hồi năm ngoái nhưng khi ra viện anh lại "ngựa quen đường cũ".

Chứng kiến Tereshin ngày một lún sâu vào việc dùng chất kích thích, các fan đồng loạt khuyên nhủ, mong anh chàng suy nghĩ lại.

"Mỗi lần tôi vào trang cá nhân của anh, tôi lại thấy tay của anh to hơn. Anh có thể sẽ chết đó. Hãy dừng lại ngay", một tài khoản có tên dmitri bày tỏ.

"Tôi hy vọng gia đình hay người thân có thể giúp anh ấy dừng lại trước khi quá muộn".

"Hãy suy nghĩ cho sức khỏe của mình đi anh bạn. Tôi không thấy có gì hay ho với việc dùng chất kích thích cả".

Tereshin từng có một body khá chuẩn.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi anh chàng tiêm chất kích thích vào tay. Có lúc, bắp tay anh này to tới 60cm.

Trong một bài viết được chia sẻ hồi tháng 3, Tereshin thừa nhận cuộc sống đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cánh tay khủng bố nhưng cho biết vẫn duy trì là bởi "muốn kiếm tiền và được cả thế giới biết tới".