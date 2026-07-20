Đội nhà vừa mất người, Messi vội mách trọng tài đòi đuổi cầu thủ Tây Ban Nha

Lionel Messi lập tức phản ứng sau khi Argentina chỉ còn 10 người, nhưng nỗ lực khiến Marc Cucurella nhận thẻ không mang lại kết quả.

Ngay sau khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, bầu không khí trên sân trở nên căng thẳng khi cầu thủ hai đội liên tục xảy ra tranh cãi.

Trong lúc hỗn loạn, Lionel Messi tiến đến trao đổi với trọng tài và cho rằng hậu vệ Marc Cucurella đã dùng tay che miệng khi nói chuyện với đối thủ. Theo quy định mới của FIFA, hành vi cố tình che kín miệng để tránh bị phát hiện nội dung trao đổi có thể bị xem xét xử lý kỷ luật.

Messi "tố" Cucurella nhưng bất thành.

Đội trưởng Argentina vì thế đã ra dấu và giải thích với trọng tài, với hy vọng cầu thủ Tây Ban Nha cũng phải nhận án phạt, qua đó cân bằng quân số sau khi Enzo Fernandez bị đuổi khỏi sân.

Tuy nhiên, sau khi quan sát tình huống, trọng tài quyết định không rút thêm bất kỳ thẻ phạt nào. Lý do là Cucurella chỉ dùng tay che một phần miệng trong lúc trao đổi, không phải hành động che kín hoàn toàn như quy định mà FIFA đang siết chặt.

Quyết định này khiến Messi không hài lòng, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục mà Tây Ban Nha giữ nguyên đủ 11 cầu thủ trên sân. Trong khi đó, Argentina phải thi đấu phần còn lại với chỉ 10 người sau tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez. Cuối cùng, Tây Ban Nha thắng Argentina 1-0 sau 120 phút thi đấu để vô địch World Cup 2026.