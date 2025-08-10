Đội nhà thua 0-7 trước Việt Nam, báo Indonesia cay đắng: “Đây là khoảnh khắc bi thảm”

Đội tuyển nữ Indonesia có những sự tiến bộ đáng kể trong thời gian gần đây. Sự kỳ vọng càng lên cao khi trước thềm AFF Cup nữ 2025, đội bóng xứ Vạn đảo điền tên vào đội hình 3 cầu thủ nhập tịch Noa Leatomu, Isa Warps và Marsela Awi.

Tuy nhiên, 2 trận đấu gặp Thái Lan và Việt Nam đã mang tới sự thất vọng lớn cho người hâm mộ Indonesia. Tuyển Indonesia thua cả 2 trận với cùng tỉ số 0-7 và bị loại sớm.

Cây viết Dwi Setiawan của trang Tribun News (Indonesia) bình luận sau trận thua 0-7 của đội nhà trước đội tuyển nữ Việt Nam:

“Trong trận đấu với tuyển Việt Nam trên SVĐ Lạch Tray, tuyển Indonesia đã bị áp đảo hoàn toàn. Thất bại tan nát 0-7 đã kết thúc hành trình của tuyển Indonesia tại AFF Cup nữ 2025. Tỉ số 0-7 thật “quen thuộc”. Bởi trước đó, tuyển Indonesia cũng đã thua 0-7 trước Thái Lan.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục 7-0 trước Indonesia

Đây là khoảnh khắc bi thảm với bóng đá nữ Indonesia. Trong khi ĐTQG thua 0-7 ở cả 2 trận đầu tiên giải Đông Nam Á, giải VĐQG nữ Indonesia vẫn đang bị LĐBĐ trì hoãn và chưa biết khi nào mới diễn ra”.

Theo Tribun News, việc không có giải VĐQG khiến cho các tuyển thủ nữ Indonesia rất thiếu kinh nghiệm thi đấu. Một vài nhân tố nhập tịch cho đến thời điểm này chưa thể làm thay đổi tình hình. Tribun News cũng chỉ ra một thông số đáng buồn: Sau 2 trận đấu, tuyển Indonesia chỉ tung ra được đúng 1 cú dứt điểm trúng khung thành và chưa có bàn thắng nào.

Dàn cầu thủ nhập tịch ở đội tuyển nữ Indonesia chưa mang tới sự thay đổi mạnh mẽ như ở đội tuyển nam

Trang Skor (Indonesia) thì nhắc tới BXH FIFA: “Đội tuyển nữ Indonesia đã tụt nhiều bậc trên BXH FIFA, văng khỏi top 100 thế giới. Tính trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia thua xa tốp đầu như Việt Nam (hạng 37), Philippines (hạng 39) và chỉ còn hơn được 4 đội Lào, Campuchia, Singapore và Timor Leste. Tuyển Indonesia sẽ còn bị trừ thêm điểm sau AFF Cup nữ, mặc dù giải đấu không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA”.