Đội nhà thua 0-4, báo Malaysia tâm phục khẩu phục: "Việt Nam quá mạnh!"

"Malaysia thất bại, Việt Nam quá mạnh!", trang Makan Bola (Malaysia) bày tỏ cảm xúc sau khi chứng kiến trận ra quân của đội nhà tại U17 AFF Cup 2026.

Mang đến U17 AFF Cup 2026 đội hình với độ tuổi U16, U17 Malaysia hiểu rằng mình sẽ gặp khó khăn trước U17 Việt Nam. Nhưng chông gai trong trận ra quân đã vượt qua dự tính của tuyển Malaysia.

Đội tuyển U17 Việt Nam cho thấy sự vượt trội về nhiều mặt. Lối chơi tấn công đa dạng và dồn dập giúp đoàn quân áo đỏ tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Ngoài tỉ số cách biệt 4-0, U17 Việt Nam còn "bóp nghẹt" đối thủ nhờ khả năng kiểm soát bóng và pressing quyết liệt.

Đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục trước U17 Malaysia

Makan Bola viết về trận đấu: "Các học trò của huấn luyện viên Shukor Adan hy vọng sẽ thể hiện phong độ tốt nhất trước U17 Việt Nam. Bởi lẽ, U17 Việt Nam là một trong những đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á đã giành quyền tham dự U17 Asian Cup 2026.

Nhưng trong hiệp một, U17 Việt Nam đã có được tới 3 bàn thắng. Lê Sỹ Bách ghi 2 bàn và pha lập công còn lại thuộc về Văn Dương.

Sau giờ nghỉ giải lao, U17 Malaysia nỗ lực đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Nhưng thật không may, U17 Việt Nam lại ghi thêm bàn thắng. 11 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Nguyễn Mạnh Cường ghi bàn thắng thứ tư cho U17 Việt Nam. U17 Malaysia cố gắng rút ngắn tỉ số nhưng kết quả vẫn giữ nguyên 4-0 cho đến hết trận".

Tờ Metro (Malaysia) nhận xét về mặt chuyên môn: "Đội tuyển U17 Malaysia đã khởi đầu không mấy suôn sẻ khi để thua 0-4 trước Việt Nam trong trận đấu mở màn.

U17 Việt Nam đã cho thấy lối chơi có tính tổ chức cao hơn trong suốt cả trận đấu. Những hạn chế về khả năng kiểm soát trận đấu và dứt điểm đã khiến U17 Malaysia khó có thể thu hẹp khoảng cách. Nếu không cải thiện tình hình, U17 Malaysia đứng trước nguy cơ bị loại sớm".

U17 Malaysia bất lực trước lối chơi một U17 Việt Nam được tổ chức tốt và sở hữu những cá nhân biết cách tạo ra đột biến

Trang One Football phiên bản Malaysia nhận định: "Thực trạng bóng đá trẻ Malaysia hiện nay: Thắng hay thua không quan trọng, các cầu thủ nhiều khi bị xao nhãng bởi những mối quan tâm bên ngoài sân cỏ. Chúng ta cần những huấn luyện viên nghiêm khắc hơn".

Các cấp độ đội tuyển trẻ Malaysia đang trải qua quãng thời gian đầy khó khăn. Lần gần nhất đội tuyển U23 Malaysia giành HCV SEA Games đã cách đây 15 năm. Năm ngoái, U23 Malaysia không vượt qua vòng bảng U23 Đông Nam Á và cũng không giành được tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2026. Việc không lọt vào VCK U23 châu Á 2026 còn đồng thời khiến U23 Malaysia phải vắng mặt ở môn bóng đá nam Asiad 2026.

Ở 2 lứa tuổi U17 và U20, các đội tuyển Malaysia đã không thể vượt qua cả 2 vòng loại giải châu Á gần nhất. Năm ngoái, U17 Malaysia thua đậm 0-4 trước U17 Việt Nam trong trận đấu quyết định tại vòng loại U17 Asian Cup 2026. Cũng chính trận thua đó khiến LĐBĐ Malaysia đi đến quyết định sử dụng đội hình U16 ở giải U17 AFF Cup 2026 nhằm chuẩn bị luôn cho lứa cầu thủ kế cận.

Lịch thi đấu lượt trận thứ hai bảng A U17 AFF Cup 2026 (ngày 16/4)

15h30 U17 Việt Nam vs U17 Timor Leste

19h30 U17 Indonesia vs U17 Malaysia