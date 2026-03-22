Đội Ngân hàng Công Thương thuê chủ công xuất sắc nhất giải bóng chuyền Phần Lan cho vòng 1

Chủ công Suvi Kokkonen sẽ là ngoại binh của đội bóng chuyền Ngân hàng Công Thương. Ảnh: WORLDVOLLEYBALL

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận để cầu thủ Suvi Kokkonen sang Việt Nam thi đấu. Cầu thủ sẽ có mặt tại Việt Nam ngày 23-3. Đây là cầu thủ phù hợp vị trí chuyên môn mà đội bóng cần bổ sung cho vòng 1 giải quốc gia năm nay. Chúng tôi rất tin tưởng cầu thủ sẽ hòa nhập với lối chơi của đội”, HLV Lê Văn Dũng của đội bóng đã trao đổi cùng SGGP ngày 22-3.

Suvi Kokkonen được đánh giá là cầu thủ thi đấu toàn diện. Dù tay đập không sở hữu chiều cao vượt trội (1m82), tuy nhiên khả năng bật đà tấn công của Suvi Kokkonen là 3m15. Ngoài ra, ngoại binh được đánh giá có khả năng phòng thủ bước 1 hiệu quả.

Trước khi sang Việt Nam thi đấu, Suvi Kokkonen chơi bóng tại Italy. Cô chưa từng tới châu Á thi đấu từ trước tới nay. Các đội bóng mà Suvi Kokkonen tham dự đều tại châu Âu. Việc gia nhập đội Ngân hàng Công Thương cho thấy lần đầu tiên Suvi Kokkonen tới châu Á chơi bóng. Cô từng nhận danh hiệu chủ công xuất sắc tại giải bóng chuyền Phần Lan 2017/2018, 2018/2019. Năm nay Suvi Kokkonen 26 tuổi.

Đội bóng của HLV Lê Văn Dũng đang tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 và góp mặt ở vòng bán kết. Tại giải này, Ban huấn luyện đội Ngân hàng Công Thương đã đăng ký 14 cầu thủ thi đấu gồm: Hà Kiều Vy, Trần Thị Phương, Trần Thị Huệ, Hoàng Thị Phương Anh, Bùi Hải Yến, Bùi Thị Hồng Thắm, Nguyễn Vân Hà, Nguyễn Thị Ninh Anh, Nguyễn Phương Quỳnh, Lê Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thu Trang, H Mia Ê Ban, Nguyễn Minh Thu và Đỗ Thị Hồng Nhung.

Giá trị hợp đồng của chủ công Suvi Kokkonen không được tiết lộ. Theo kế hoạch, tay đập sẽ có đủ thời gian tập luyện cùng đồng đội tại Việt Nam trước khi có mặt ở Đông Anh (Hà Nội) thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 từ ngày 6-4 tới 19-4.