Đôi mắt đỏ ngầu của Bruno Fernandes

Man United chìm sâu trong khủng hoảng, Bruno Fernandes mắt rưng rưng.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Stamford Bridge tối 31/10 cũng là lúc Bruno Fernandes không còn giữ được sự bình tĩnh. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiến về góc khán đài dành cho đội khách, chậm rãi vỗ tay tri ân nhóm cổ động viên Man United chấp nhận đường xa đến tiếp sức. Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt anh vì xúc động, đôi mắt đỏ ngầu chực trào nước mắt.

Khoảnh khắc đầy cay đăng của Bruno (Ảnh: TNT Sport)

Thất bại 0-2 trước Chelsea đánh dấu trận đấu thứ 9 liên tiếp Manchester United không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường. Chiếc ghế của HLV Michael Carrick lúc này không còn là "lung lay", mà đã lâm vào tình thế nguy cấp. Sự kiên nhẫn từ thượng tầng Old Trafford lẫn người hâm mộ gần như đã chạm đáy.

Khác với làn sóng la ó dữ dội nhắm vào các cầu thủ sau trận thua Bournemouth hồi tuần trước, các CĐV "Quỷ đỏ" tại Stamford Bridge tối qua đã chọn cách đón nhận thất bại bằng sự im lặng trĩu nặng và những tràng pháo tay chia sẻ. Chính thái độ bao dung ấy từ khán đài lại càng khoét sâu vào nỗi đau của Bruno Fernandes - người đang mang băng đội trưởng và gánh trên vai trọng trách của một thủ lĩnh.

Từng phá kỷ lục kiến tạo tại Premier League và cuỗm trọn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA mùa trước, Bruno của chiến dịch 2026/27 chỉ còn là bóng mờ của chính mình. Với vỏn vẹn 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo từ đầu mùa, tầm ảnh hưởng của tiền vệ 32 tuổi suy giảm nghiêm trọng.

Bruno cũng thi đấu đầy bất lực (Ảnh: Getty)

Sự bế tắc trên sân cỏ nhanh chóng biến thành những ngọn sóng ngầm trong phòng thay đồ. Sau thất bại trước Como tại Champions League, Fernandes từng công khai đăng đàn chỉ trích sơ đồ chiến thuật của Carrick, dẫn đến việc anh bị đẩy lên băng ghế dự bị ở trận đấu kế tiếp. Dù được trả lại suất đá chính trong cuộc chạm trán Chelsea, sự hiện diện của anh vẫn không đủ để đảo ngược bi kịch của đội bóng.

Tương lai của Fernandes từ lâu đã là một dấu hỏi lớn. Mùa hè 2025, bản thân anh từng lấp lửng về việc ban lãnh đạo Man United muốn bán anh sang các CLB Saudi Arabia nhằm thu về một khoản ngân sách tái thiết. Dù chọn ở lại để tiếp tục làm hạt nhân trong lối chơi, câu hỏi đặt ra hiện tại là: Liệu một thủ lĩnh như Fernandes có còn niềm tin vào năng lực chèo lái của Carrick?

Khủng hoảng tại Old Trafford không chỉ dừng lại ở vị trí đội trưởng. Trước đó, trung vệ Lisandro Martinez cũng tạo nên một làn sóng tranh cãi khi công khai chĩa mũi nhọn chỉ trích về phía ban lãnh đạo câu lạc bộ thay vì BHL. Dù tuyển thủ Argentina sau đó đã phải rút lại lời nói và công khai xin lỗi, cơn ức chế tâm lý vẫn bám đuổi anh, đỉnh điểm là tấm thẻ đỏ trực tiếp phải nhận trong trận thua Chelsea vừa qua.

Hình ảnh Bruno Fernandes nghẹn ngào trước góc khán đài Stamford Bridge phản ánh chính xác thực trạng của Manchester United lúc này. Đó một tập thể hoang mang, mất phương hướng và cạn kệt hy vọng. Đôi mắt đỏ ngầu của ngôi sao người Bồ Đào Nha không chỉ là sự bất lực cá nhân, mà còn là lời báo động đỏ cho một đế chế đang trượt dài trên vực thẫm.