Đội hình Việt Nam vs Thái Lan: HLV Kim Sang-sik "xoay bài" ra sao khi không có Xuân Son?

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 mà thiếu vắng Nguyễn Xuân Son.

Tối ngày 28/9, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chia tay các đồng đội tại đội tuyển Việt Nam để trở về nước tiếp tục điều trị chấn thương. Vua phá lưới AFF 2024 và 2026 bị tổn thương cơ đùi phía sau trong trận đấu với Philippines ngày 26/9. Theo kết luận của bác sĩ tại Indonesia, thời gian dự kiến hồi phục của Xuân Son từ 4 đến 6 tuần.

Trong tình thế không có Xuân Son, HLV Kim Sang-sik buộc phải đưa ra những điều chỉnh quan trọng trên hàng công đội tuyển Việt Nam cho trận gặp Thái Lan. Mặc dù Williams Minh Hoàng đã chơi tốt ở trận gặp Philippines, nhiều khả năng ông Kim sẽ ưu tiên sử dụng các chân sút giàu kinh nghiêm hơn trong đội hình xuất phát.

Đình Bắc dự kiến chơi cao nhất hàng công, tương tự như những gì anh từng làm ở hiệp hai trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026. Thử thách cho Đình Bắc rất lớn khi phải đối đầu với những Manuel Bihr hay Nattapong Sayriya. Nhưng phong cách thi đấu linh hoạt, di chuyển rộng của Đình Bắc ngược lại cũng khiến đối thủ khó nắm bắt hơn.

Vai trò của Đình Bắc sẽ rất quan trọng

Sát cánh cùng Đình Bắc trên hàng công là cặp đôi Hai Long - Đỗ Hoàng Hên. Hai Long sở hữu một cái duyên đặc biệt khi từng sút tung lưới Thái Lan ở cả 2 kỳ AFF Cup 2024 và 2026. Trong khi Đỗ Hoàng Hên cũng từng tỏa sáng tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2026 vừa rồi.

Hàng tiền vệ, vị trí của Hoàng Đức vẫn chưa thực sự chắc chắn. Những ngày qua, tiền vệ thuộc biên chế CLB Ninh Bình đang nỗ lực tập luyện hồi phục. Nhưng việc sử dụng anh một cách quá vội vàng có thể dẫn đến nguy cơ tái phát chấn thương, đặc biệt trong một trận đấu được dự báo là căng thẳng và có nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

HLV Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc đến vị trí của Hoàng Đức

Phương án tạm thời mà HLV Kim Sang-sik hướng đến dự kiến là cặp tiền vệ Nguyễn Tài Lộc và Lê Phạm Thành Long. Cả 2 đều sẽ phải đảm đương cả nhiệm vụ phòng ngự từ xa lẫn triển khai tấn công.

Các vị trí ở phòng ngự dự kiến được giữ nguyên nhằm duy trì sự ổn định. Trước khung thành là bộ ba trung vệ Adou Minh, Bùi Hoàng Việt Anh và Xuân Mạnh. 2 cánh thuộc về Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh. Vị trí trong khung thành thuộc về Patrik Lê Giang.

Trận đấu Việt Nam vs Thái Lan thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 29/9 tại SVĐ Si Jalak Harupat, Indonesia.