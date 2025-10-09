Đội hình Việt Nam vs Nepal: HLV Kim Sang-sik trao “ấn kiếm” cho dàn cầu thủ U23?

Với quyết tâm làm mới đội hình, HLV Kim Sang-sik đã điền tên rất nhiều cầu thủ thuộc độ tuổi U23 trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tháng 10/2025.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc dự kiến trao cơ hội đá chính cho một số cái tên trong cuộc tiếp đón Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Tuy nhiên, ông Kim không trẻ hóa một cách quá vội vàng. Một đội hình xen lẫn giữa sức trẻ và kinh nghiệm sẽ được sử dụng với mục tiêu giành trọn 3 điểm.

3 cầu thủ U23 có thể xuất hiện trong đội hình xuất phát là Đình Bắc, Văn Khang và Hiểu Minh. Đình Bắc từng nổi lên mạnh mẽ dưới thời HLV Troussier nhưng rồi phải trải qua giai đoạn chấn thương và sa sút phong độ. Nỗ lực trong màu áo CLB CAHN và đội U23 đã giúp Đình Bắc trở lại với ĐTQG. Lối chơi táo bạo và mang tính đột biến cao của Đình Bắc được kỳ vọng mang về những bàn thắng cho tuyển Việt Nam.

Hiểu Minh (trái) và Đình Bắc là những nhân tố U23 nhận được nhiều kỳ vọng

Văn Khang là cái tên đã quá quen thuộc với các cấp độ đội tuyển từ vài năm nay. Nhưng lần này, tiền vệ thuộc biên chế CLB Thể Công sẽ được trả về hàng công thay vì phải thi đấu như một hậu vệ trái.

Hiểu Minh đang có những bước tiến vượt bậc ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Trung vệ sinh năm 2004 góp mặt trong 2 chiến dịch quan trọng của U23 Việt Nam thời gian qua là giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á. Phong độ ổn định và thể hình ấn tượng (cao 1m84), Hiểu Minh đã sẵn sàng thử sức ở cấp độ cao nhất.

Đội tuyển Việt Nam dự kiến xuất phát với sơ đồ thiên về tấn công 3-4-3. 3 tiền đạo là Tiến Linh, Đình Bắc và Văn Khang. Cặp tiền vệ là Hoàng Đức – Đức Chiến. Bộ đôi này đang thi đấu ăn ý và góp công giúp CLB Ninh Bình tạm dẫn đầu V.League 2025/26.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam

2 vị trí chạy cánh thuộc về Cao Pendant Quang Vinh và Trương Tiến Anh. Ở bộ ba trung vệ, Hiểu Minh sẽ được kèm cặp bởi 2 đàn anh giàu kinh nghiệm là Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Trong khung thành, đội tuyển Việt Nam dự kiến chào đón sự trở lại của Đặng Văn Lâm.

Trận đấu Việt Nam vs Nepal sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 9/10 trên SVĐ Gò Đậu, TP.HCM.