Đội hình Việt Nam vs Malaysia: HLV Kim Sang-sik không dùng cầu thủ nhập tịch?

Đội tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều vị trí trước trận gặp Malaysia.

Đội tuyển Việt Nam thiếu vắng 4 cái tên trước trận gặp Malaysia là Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Phạm Gia Hưng. Bên cạnh đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Nguyễn Tài Lộc cũng chưa chắc ra sân vì bị quá tải. Chính vì thế trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ có những sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát.

Trên hàng công, lần đầu tiên sau thời gian dài tuyển Việt Nam sẽ không có cầu thủ nhập tịch nào. Bộ ba tiền đạo dự kiến là Hai Long, Williams Minh Hoàng và Đình Bắc. Williams Minh Hoàng đã gặp nhiều khó khăn khi đá chính trước Pakistan. Nhưng bàn thắng ấn định tỉ số 4-2 tin rằng đã giúp chân sút 19 tuổi giải tỏa tâm lý để thi đấu tự tin, mạch lạc hơn.

Đình Bắc và Williams Minh Hoàng đang dần trở nên ăn ý trên hàng công

Hàng tiền vệ, cặp đôi Hoàng Đức - Lê Phạm Thành Long là lựa chọn tốt nhất của HLV Kim Sang-sik lúc này. 2 vị trí chạy cánh dành cho Trương Tiến Anh và Phan Tuấn Tài.

Ở hàng thủ, nhiều khả năng vị trí trung tâm trong bộ ba trung vệ sẽ được trao cho Adou Minh. Chơi lệch trái là Cao Pendant Quang Vinh, còn lệch phải là Xuân Mạnh. Trong khung thành vẫn là thủ môn Patrik Lê Giang.

So với AFF Cup 2026, đội tuyển Malaysia tại FIFA ASEAN Cup tỏ ra đáng gờm hơn rất nhiều. Không chỉ được bổ sung hàng loạt trụ cột cùng những tân binh nhập tịch, đội bóng áo vàng cho thấy khát khao mạnh mẽ dưới thời HLV Tan Cheng Hoe. Đội tuyển Việt Nam sẽ phải nhập cuộc với sự tập trung cao độ nếu muốn giành được tấm HCĐ trước Malaysia.

Trận đấu tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10.

Đội hình dự kiến tuyển Việt Nam đấu với Malaysia



