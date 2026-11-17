Đội tuyển Việt Nam sẽ không có cầu thủ nhập tịch trong trận đấu với Kyrgyzstan.

Thua kém về hiệu số bàn thắng so với Kyrgyzstan (+2 so với +3), đội tuyển Việt Nam sẽ phải đánh bại chính đối thủ này trong trận đấu cuối cùng để có thể giành chức vô địch giải giao hữu quốc tế. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn với HLV Kim Sang-sik khi ông không còn cầu thủ nhập tịch nào trong tay. Tân binh Olaha Mạnh Đức đã trở về hội quân cùng CLB CA TP.HCM để thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á.

Nhưng những cái tên còn lại vẫn đủ để nhà cầm quân người Hàn Quốc đặt niềm tin cho một màn trình diễn bùng nổ trên SVĐ Thiên Trường.

Ở trong khung thành dự kiến là Trung Kiên – người đã sẵn sàng thay thế Patrik Lê Giang. Bộ ba trung vệ sẽ là Thành Chung, Phạm Lý Đức và Lương Chí Khải. Sau quãng thời gian chờ đợi, cầu thủ Việt kiều Lương Chí Khải sẽ có trận ra mắt ĐTQG Việt Nam.

Thiếu vắng Nguyễn Thái Quốc Cường, người đá cặp với Minh Khoa nơi tuyến giữa tuyển Việt Nam có thể là Lê Quốc Nhật Nam. 2 vị trí chạy cánh thuộc về Phan Tuấn Tài – cầu thủ giàu kinh nghiệm bậc nhất trong đợt tập trung lần này – và Phạm Minh Phúc.

Đình Bắc sẽ lại mang về niềm vui cho người hâm mộ?

Trên hàng công, niềm hi vọng số một dành cho Đình Bắc. Tiền đạo xứ Nghệ vẫn đang là chân sút tốt nhất của tuyển Việt Nam trong năm 2026 với 9 pha lập công. Ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, Đình Bắc đã có pha solo đẹp mắt mang về bàn ấn định tỉ số 2-0.

Sát cánh cùng Đình Bắc dự kiến là Văn Tùng và Thanh Nhàn. Văn Tùng đang thể hiện khá tốt ở vai trò tiền đạo cắm trong màu áo Hà Nội FC và đã ghi 2 bàn tại V.League 2026/27. Trong khi Thanh Nhàn sở hữu khả năng bùng nổ khi xuất hiện bên hành lang cánh.

Trận đấu Việt Nam vs Kyrgyzstan diễn ra lúc 19h00 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.