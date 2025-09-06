Đội hình U23 Việt Nam vs U23 Singapore: HLV Kim Sang-sik trao “ấn kiếm” cho chân sút Việt kiều Nga?

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Trong trận ra quân vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đã thực hiện một số thử nghiệm về nhân sự cũng như chiến thuật. U23 Việt Nam gặp những khó khăn nhất định nhưng vẫn giành chiến thắng 2-0 trước U23 Bangladesh.

Ở lượt đấu thứ hai, đoàn quân áo đỏ chạm trán U23 Singapore. Trước đối thủ hứa hẹn mang tới nhiều khó khăn hơn, ông Kim dự kiến sẽ sử dụng những phương án tấn công mạnh mẽ.

Viktor Lê và Khuất Văn Khang - 2 cái tên vào sân từ băng ghế dự bị trong trận ra quân – nhiều khả năng sẽ góp mặt ở đội hình xuất phát trước U23 Singapore.

Với Viktor Lê, bàn thắng vào lưới U23 Bangladesh là phần thưởng xứng đáng. Tại giải U23 Đông Nam Á 2025 diễn ra hồi tháng 7, chân sút Việt kiều Nga thi đấu nỗ lực nhưng chưa mang tới hiệu quả mong muốn. Áp lực tâm lý phần nào khiến Viktor Lê không có được những pha xử lý tốt nhất.

Viktor Lê đã có bàn thắng đầu tiên ở các giải đấu chính thức cho U23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik vẫn tin tưởng và dành cho Viktor Lê cơ hội ở trận gặp U23 Bangladesh. Vào sân trong hiệp hai, cầu thủ sinh năm 2003 liên tục làm khổ hàng thủ đối phương bằng lối chơi pressing quyết liệt cùng các tình huống tăng tốc. Qua mỗi pha bóng, Viktor Lê lại gần với bàn thắng hơn. Và sau hàng loạt tình huống dứt điểm, cuối cùng chân sút Việt kiều cũng làm tung mành lưới đối phương ở phút 83.

Hướng tới cuộc đọ sức với U23 Singapore, Viktor Lê sẽ cùng với Đình Bắc và Văn Khang hợp thành “mũi đinh ba” trên hàng công. Cả 3 cầu thủ này đều có thể di chuyển rất linh hoạt và hoán đổi vị trí cho từng tình huống tấn công. Nhờ đó, U23 Việt Nam sẽ lên bóng một cách biến hóa hơn và mở ra nhiều khoảng trống để xuyên thủng hàng thủ đội bạn.

Hỗ trợ phía sau bộ ba tấn công là 2 tiền vệ Văn Trường – Xuân Bắc. Cặp đôi từng tỏa sáng ở giải U23 Đông Nam Á 2025 vẫn đang cho thấy sự tin cậy nơi tuyến giữa U23 Việt Nam. Văn Trường tham gia điều tiết trận đấu và thu hồi bóng. Trong khi đó, Xuân Bắc tỏ ra đặc biệt lợi hại khi dâng lên áp sát vòng cấm địa và tung ra những cú “nã đại bác” từ xa.

U23 Việt Nam cần đánh bại U23 Singapore để tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp

Hàng phòng ngự dự kiến không có thay đổi nào. HLV Kim Sang-sik ưu tiên sự ổn định và hiện tại bộ khung hàng thủ U23 Việt Nam vẫn đang vận hành tốt.

Bộ ba trung vệ là Phạm Lý Đức, Hiểu Minh và Nhật Minh. 2 cánh thuộc về Phi Hoàng, Võ Anh Quân. Người trấn giữ khung thành là thủ môn Trung Kiên.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Dự đoán kết quả U23 Việt Nam vs U23 Singapore

Trong quá khứ, ngoài trận thắng tương đối bất ngờ với tỉ số 7-0 tại giải U23 Đông Nam Á 2022, U23 Việt Nam thường chỉ có những kết quả sít sao trước U23 Singapore.

Cách đây 2 năm cũng tại vòng loại U23 châu Á, đoàn quân áo đỏ hòa 2-2 với đội bóng Đảo quốc Sư tử. Trước đó, đội hình U23 Việt Nam vô địch SEA Games 2019 cũng chỉ thắng U23 Singapore với tỉ số 1-0 một cách chật vật.

Lần tái ngộ này, HLV Kim Sang-sik cũng đã nhìn thấy những trắc trở chờ đón U23 Việt Nam. Dù vậy, với sự chuẩn bị kỹ càng, “Những chiến binh Sao Vàng” vẫn sẽ đủ sức giành trọn 3 điểm. Trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Singapore diễn ra lúc 19h00 ngày 6/9.

Dự đoán: U23 Việt Nam 2-0 U23 Singapore