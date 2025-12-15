Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Philippines: HLV Kim Sang-sik đấu "siêu đội hình nhập tịch" bằng cách nào?

Tại vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33, đội tuyển U22 Việt Nam chạm trán U22 Philippines. Giải đấu năm nay, U22 Philippines đang nổi lên như một ứng viên nặng ký cho tấm HCV. Họ sở hữu đội hình với 13 cầu thủ nhập tịch và đã toàn thắng ở vòng bảng mà không phải nhận bất cứ bàn thua nào.

So với thời điểm thua 1-2 trước U22 Việt Nam ở bán kết U23 Đông Nam Á 2025, U22 Philippines đã có nhiều thay đổi. Ngoài việc được bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch, lối chơi cũng có nét và hiệu quả hơn.

Để hóa giải được U22 Philippines, HLV Kim Sang-sik cần một kế hoạch chu toàn để tránh lặp lại “vết xe đổ” trong quá khứ của các đội tuyển Việt Nam khi chạm trán những đối thủ nhiều nhân tố nhập tịch.

Hàng phòng ngự là nơi ông Kim cần sự chắc chắn, ổn định. Bộ tứ mà nhà cầm quân người Hàn Quốc tin dùng vẫn sẽ xuất trận, bao gồm thủ môn Trung Kiên và 3 trung vệ Hiểu Minh, Nhật Minh, Phạm Lý Đức.

Hàng thủ U22 Việt Nam cần hạn chế tối đa những sai sót không đáng có trước U22 Philippines

Ở hàng tiền vệ, khả năng phòng ngự từ xa và thu hồi bóng cần được ưu tiên. Bộ đôi đã thi đấu tốt trước U22 Malaysia là Thái Sơn và Nguyễn Thái Quốc Cường nhiều khả năng đá chính.

2 cánh sẽ dành cho cặp đôi Phi Hoàng – Minh Phúc. Minh Phúc đang đạt phong độ tốt tại SEA Games 33 với 1 bàn thắng, 1 kiến tạo. Trong khi Phi Hoàng cho thấy năng lực trong cả mặt trận tấn công và phòng ngự.

Trên hàng công, HLV Kim Sang-sik cần những cái tên có tầm hoạt động rộng, liên tục hoán đổi vị trí. Bộ ba đã vận hành hiệu quả trước U22 Malaysia tại là Đình Bắc, Viktor Lê và Văn Khang sẽ đá chính.

Trận bán kết bóng đá nam SEA Games 33 U22 Việt Nam vs U22 Philippines diễn ra lúc 15h30 ngày 15/12 tại SVĐ Rajamangala, Thái Lan.