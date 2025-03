Đội hình tối ưu của ĐT U22 Việt Nam với sự góp mặt của cầu thủ Việt kiều

Thủ môn Tùng Hân: Sau khi thủ môn Trung Kiên được triệu tập bổ sung lên thành phần của ĐT Việt Nam, Hồ Tùng Hân nhiều khả năng sẽ chiếm suất bắt chính trong khung gỗ của ĐT U22 Việt Nam. Thủ thành sinh năm 2003 hiện đang đầu quân cho CLB Balestier Khalsa tại Singapore và có được phong độ khá tốt ở đội bóng chủ quản.

Đội hình dự kiến tối ưu của ĐT U22 Việt Nam với sự góp mặt của các cầu thủ Việt kiều.

Hậu vệ Nhật Minh – Đức Anh – Bảo Long – Văn Cường: Nếu sử dụng sơ đồ 4-3-3, bộ đôi hậu vệ cánh nhiều khả năng sẽ được án ngữ bởi Nhật Minh và Văn Cường. Nếu như Văn Cường có khả năng thi đấu lên công về thủ nhịp nhàng và hỗ trợ tấn công mạnh mẽ ở cánh phải, thì Nhật Minh là mẫu hậu vệ trái chơi phòng ngự chắc chắn nhưng luôn sẵn sàng dâng cao khi có cơ hội.

Bên cạnh đó, cặp đôi trung vệ Đức Anh và Bảo Long sẽ mang đến sự chắc chắn trước khung thành của thủ môn Tùng Hân. Sự kết hợp giữa trung vệ có thiên hướng phòng ngự chắc chắn như Đức Anh và cầu thủ có khả năng điều phối bóng tốt như Bảo Long, sẽ giúp hàng thủ U22 Việt Nam có sự chắc chắn mà vẫn linh hoạt trong khâu triển khai lối chơi từ sân nhà.

Tiền vệ Viktor Lê – An Khánh – Xuân Tiến: Với sự góp mặt của hai nhân tố Việt kiều trong đợt hội quân tháng 3/2025, hàng tiền vệ ĐT U22 Việt Nam sẽ có thêm hai cái tên chất lượng là Vikor Lê và Andrej Nguyễn An Khánh. Viktor Lê là tiền vệ có thiên hướng chơi phòng ngự nhưng sẵn sàng dâng cao tấn công khi cần thiết. Trong khi An Khánh là tiền vệ công có khả năng gây đột biến tốt nơi khu vực giữa sân. Hỗ trợ bộ đôi này là Xuân Tiến, cầu thủ thi đấu tốt trong vai trò làm cầu nối giữa phòng ngự và tấn công.

Tiền đạo Thanh Nhàn – Quốc Việt – Lê Phát: Quốc Việt nhiều khả năng sẽ là trung phong chủ lực của ĐT U22 Việt Nam tại giải giao hữu sắp tới. Với việc Đình Bắc dính chấn thương và buộc phải xin rút ở đợt tập trung này, Thanh Nhàn và Lê Phát là hai cái tên sáng giá để hỗ trợ Quốc Việt trên hàng tấn công. Bộ đôi chạy cánh của U22 Việt Nam đều sở hữu tốc độ tốt cùng lối chơi di chuyển rộng, điều này giúp Quốc Việt sẽ có thêm khoảng trống để khai thác điểm mạnh dứt điểm của mình.