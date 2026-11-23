HLV Cristiano Roland sẽ có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát của U17 Việt Nam ở trận đấu với U17 New Zealand.

U17 Việt Nam có thể thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát ở trận gặp New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11, thuộc lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026. Sau thất bại 2-3 trước Bỉ, HLV Cristiano Roland nhiều khả năng tăng cường sức tấn công bằng việc sử dụng Nguyễn Văn Dương, Trần Hoàng Việt ngay từ đầu, hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để nuôi hy vọng vượt qua vòng bảng.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam đấu U17 New Zealand

Tuy nhiên, cuộc chạm trán New Zealand đặt ra yêu cầu khác về cách tiếp cận trận đấu. U17 Việt Nam không chỉ hướng đến một màn trình diễn đáng khen mà cần tìm kiếm chiến thắng để duy trì cơ hội vượt qua vòng bảng. HLV Cristiano Roland vì thế có thể điều chỉnh một số vị trí nhằm tăng khả năng kiểm soát thế trận và tạo thêm sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Những thay đổi đáng chú ý nhất có thể xuất hiện ở hai hành lang cánh. Nguyễn Văn Dương là phương án được cân nhắc cho vị trí tiền đạo trái, nơi anh có thể tận dụng tốc độ và khả năng đột phá để mở ra cơ hội ghi bàn. Lê Sỹ Bách tiếp tục đảm nhiệm cánh đối diện sau khi ghi dấu ấn trước Bỉ, trong khi Lê Trọng Đại Nhân vẫn là lựa chọn cho vị trí trung phong.

U17 Việt Nam đối đầu U17 New Zealand.

Tuyến giữa nhiều khả năng không có biến động lớn. Đào Quý Vương tiếp tục được giao nhiệm vụ đánh chặn, giữ vị trí và hạn chế những pha phản công của đối thủ. Nguyễn Minh Thủy cùng Chu Ngọc Nguyễn Lực sẽ hoạt động cao hơn, tham gia luân chuyển bóng và kết nối với các tiền đạo. Đặc biệt, sau bàn thắng vào lưới Bỉ, Nguyễn Lực tiếp tục là nhân tố được kỳ vọng tạo khác biệt ở những tình huống cố định.

Ở hàng phòng ngự, HLV Cristiano Roland có thể đưa Trần Hoàng Việt vào đội hình xuất phát thay Nguyễn Khắc Minh Đức. Sự xuất hiện của Hoàng Việt giúp U17 Việt Nam có thêm phương án lên bóng từ cánh trái, nhất là khi đội tuyển cần chủ động tìm kiếm bàn thắng.

Nguyễn Ngọc Anh Hào vẫn là lựa chọn đáng tin cậy ở vị trí hậu vệ phải. Trong khi đó, Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa có thể tiếp tục sát cánh ở trung tâm hàng thủ. Trước đối thủ có lợi thế thể hình như New Zealand, khả năng tranh chấp trên không và duy trì cự ly đội hình sẽ đặc biệt quan trọng. Đăng Khoa cũng cần hạn chế những pha xử lý mạo hiểm từng khiến U17 Việt Nam gặp khó khăn.

Vị trí thủ môn nhiều khả năng tiếp tục thuộc về Lý Xuân Hòa. Sau trận đấu với Bỉ, ban huấn luyện đã có thêm cơ sở để đánh giá khả năng ứng phó của hàng phòng ngự trước những pha bóng tốc độ cao và sức ép liên tục từ đối phương.

Thay đổi nhân sự không có nghĩa U17 Việt Nam phải từ bỏ cách chơi đã thể hiện trước Bỉ. Điều HLV Cristiano Roland cần tìm kiếm là sự cân bằng giữa khả năng phòng ngự và tính chủ động trong tấn công. Trước New Zealand, những điều chỉnh nhỏ về con người có thể tạo ra khác biệt lớn trong cuộc cạnh tranh giành điểm số đầu tiên tại World Cup.