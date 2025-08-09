Đội hình dự kiến nữ Việt Nam vs Indonesia: Hot girl đối đầu sao nhập tịch

Tối 9/8, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có màn đối đầu quan trọng trước Indonesia ở vòng bảng AFF Cup 2025. Ở trận ra quân trước Campuchia, đội tuyển nữ Việt Nam không gặp bất kỳ khó khăn nào dù đưa vào sân không ít cầu thủ dự bị.

Nhưng trước Indonesia, có thể HLV Mai Đức Chung sẽ đưa thêm một vài trụ cột vào sân để duy trì phong độ thi đấu tốt. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ khác cũng có thể được thử sức. Trong khung gỗ, Kim Thanh vẫn sẽ được tin tưởng dù Indonesia chưa hẳn gây ra nhiều khó khăn. Thu Em và Khổng Thị Hằng cần chờ đợi cơ hội.

Đội tuyển nữ Việt Nam có phong độ cao.

Vị trí trung vệ lệch trái có thể được giao cho Trần Thị Thu - người vắng mặt ở lượt đấu trước. Chơi ở trung tâm hàng thủ là Trần Thị Hải Linh và đá trung vệ lệch phải vẫn là Diễm My. Trận này, "hot-girl" Hoàng Thị Loan nhiều khả năng được tin tưởng ở vị trí hậu vệ trái. Thu Thảo sẽ chơi ở cánh đối diện thay cho Trần Thị Duyên.

Ông Chung không có nhiều lựa chọn cho tuyến tiền vệ. Dương Thị Vân vẫn đá chính nhưng bên cạnh cô có thể là tài năng trẻ Trần Thị Thu Xuân. Trên hàng công, Huỳnh Như sẽ đá chính và được hỗ trợ bởi các tiền đạo biên như Tuyết Dung và Thanh Nhã.

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng A, đội tuyển nữ Việt Nam tạm xếp thứ hai với 3 điểm và hiệu số +6. Đội tuyển Thái Lan dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +7. Việt Nam, Thái Lan đang là 2 ứng viên vô địch của giải và được dự báo sớm vượt qua vòng bảng. Hai đội bóng này chỉ cần giành 3 điểm trước các đối thủ yếu ở lượt đấu thứ hai là chắc chắn đi tiếp.

Khi đó, trận đấu cuối cùng giữa Việt Nam và Thái Lan chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu. Trở lại với cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Indonesia, dường như sức mạnh của bóng đá nữ xứ vạn đảo chưa thay đổi nhiều. Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) mang đến giải 3 ngôi sao nhập tịch gồm Isa Warps, Estella Loupattij và Noa Leatomu.

Nhìn chung, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn sau những gì đội tuyển Indonesia thể hiện trước Thái Lan. Có điều, Huỳnh Như và đồng đội cần căn chỉnh thước ngắm và hạn chế phung phí cơ hội. Càng nhiều bàn thắng, lợi thế sẽ càng lớn hơn với tuyển nữ Việt Nam trước ngày đối đầu Thái Lan.