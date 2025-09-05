Đội của Huỳnh Như thắng 7 bàn cách biệt ở giải nữ VĐQG 2025

Trận đấu muộn nhất của vòng 1 là trận derby thành phố mang tên Bác giữa TP.HCM I và TP.HCM II. Nhà đương kim vô địch của giải đưa vào sân nhiều cầu thủ dự bị vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận trên sân. Nhưng cũng phải qua nửa thời gian hiệp 1, bàn thắng mới đến với Thùy Trang và đồng đội.

Phút 27, Ngô Thị Hồng Nhung mở tỉ số trận đấu sau 2 cú dứt điểm ở cự li gần, trước đó Thùy Linh có pha tạt bóng hiểm hóc. 15 phút sau, đến lượt Nguyễn Thị Kim Yên lên tiếng bằng pha sút xa khó tin từ ngoài vòng cấm. Đến phút 43, Thu Thảo đệm bóng dễ dàng nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn cho TP.HCM I.

TP.HCM I thắng đậm TP.HCM II.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Cù Thị Huỳnh Như nâng tỉ số lên 4-0 và người kiến tạo lần này là Trần Thị Thùy Trang. Ngay đầu hiệp 2, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi đưa một loạt trụ cột vào sân để duy trì cảm giác thi đấu. Trong đó, Huỳnh Như cũng xuất hiện dù đội của cô sớm chiếm ưu thế lớn sau nửa đầu trận đấu.

Phút 52, Trần Nguyễn Bảo Châu điền tên mình lên bảng tỉ số với pha ra chân rất hay. Đến phút 73, Hồng Nhung đánh đầu đưa bóng đi chạm người hậu vệ đối phương nâng tỉ số lên 6-0.

Trong quãng thời gian cuối trận, TP.HCM I một lần nữa ghi bàn và ấn định chiến thắng 7-0 trước TP.HCM II, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải nữ vô địch quốc gia 2025.