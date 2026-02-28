Đội chót bảng Wolves tiếp tục khuấy đảo tốp đầu

Wolves giành chiến thắng thứ 2 tại Premier League mùa giải này khi đánh bại Aston Villa 2-0.

Joao Gomes ghi bàn thắng đầu tiên của anh tại Premier League mùa này trong hiệp 2, trước khi Rodrigo Gomes ấn định chiến thắng trước một Aston Villa thi đấu thiếu sức sống tại sân Molineux trong điều kiện trời mưa. Với việc đối thủ đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng và thi đấu dưới phong độ tốt nhất, đội bóng của HLV Rob Edwards đã có thể ăn mừng 3 điểm lần đầu tiên kể từ khi đánh bại West Ham hồi đầu tháng 1.

Hiện đang ở cuối bảng và kém khu vực an toàn 14 điểm, chiến thắng đầu tiên của Wolves sau 9 trận khó có thể giúp họ thoát khỏi nguy cơ xuống hạng, khi mùa giải chỉ còn 9 trận đấu nữa. Nhưng chiến thắng trong trận derby vùng West Midlands vẫn là một khoảnh khắc ngọt ngào đối với người hâm mộ Wolves. Trước đó 9 ngày, Wolves cũng đã tạo tác động lớn đến cuộc đua vô địch khi cầm hòa 2-2 đội đầu bảng Arsenal.

Chiến thắng mới nhất cũng đảm bảo Bầy sói sẽ tránh lập kỷ lục mới về số điểm thấp nhất tại Premier League. Với 13 điểm đạt được cho đến nay, họ đã vượt qua kỷ lục thấp nhất là 11 điểm mà Derby giành được vào mùa giải 2007-2008. “Tôi thực sự tự hào, đó là lý do tôi đến đây, những đêm như thế này, để kết nối với người hâm mộ như thế này”, HLV Edwards nói. “Tôi biết chúng tôi đang ở trong một vị trí khó khăn nhưng tôi yêu bóng đá như thế này, thật tuyệt vời!”.

Aston Villa đang hơn 6 điểm so với Chelsea (thứ 5) và Liverpool (thứ 6) trong cuộc đua giành vé dự Champions League. Nhưng đội bóng đang sa sút của Unai Emery chỉ thắng 2 trong 8 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Hai vòng đấu tiếp theo của Aston Villa sẽ rất quan trọng khi họ tiếp đón Chelsea, và làm khách trên sân của Man.United (thứ 4).

“Trong hiệp 2, Wolves giành được nhiều bóng hơn và họ bắt đầu xâm nhập vòng cấm của chúng tôi. Khi họ ghi bàn, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn đối với chúng tôi”, Emery nói. “Giờ là lúc để đoàn kết và hiểu rõ lý do tại sao chúng ta đang ở vị trí hiện tại. Hôm nay chúng ta không đạt được mục tiêu cần thiết nhưng cơ hội vươn lên vị trí cao hơn vẫn nằm trong tay chúng ta”.