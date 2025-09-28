Đội CAND T&T nhất toàn đoàn Giải bóng bàn các đội mạnh quốc gia 2025

Đây là một sự kiện thể thao quan trọng, quy tụ gần 130 vận động viên xuất sắc từ 12 đội mạnh trên toàn quốc, nhằm chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12.

Trong hai trận chung kết diễn ra sáng ngày 28/9, tay vợt kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang đến từ TP Hồ Chí Minh đã xuất sắc vượt qua Trần Mai Ngọc (CAND-T&T) để giành huy chương vàng ở nội dung đơn nữ. Ngược lại, Đinh Anh Hoàng (CAND-T&T) không thể vượt qua Nguyễn Đức Tuân (Hải Phòng) trong trận chung kết đơn nam.

Đội TP Hồ Chí Minh đã thể hiện sức mạnh của mình với những tay vợt hàng đầu như Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Nguyễn Bạch Thanh Thư. Họ đã giành được 3 huy chương vàng ở các nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đơn nữ.

Ở nội dung nam, đội CAND T&T cũng đã có một kỳ thi đấu rất thành công khi giành 3 huy chương vàng ở các nội dung đồng đội nam, đôi nam và đôi nam nữ. Đặc biệt, Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã đánh bại cặp đôi Nguyễn Đăng Hiệp và Vũ Hoài Thanh (Quân đội) để giành huy chương vàng ở nội dung đôi nam nữ. Đinh Anh Hoàng cũng đã khẳng định được đẳng cấp của mình khi cùng Lê Đình Đức lên ngôi vô địch ở nội dung đôi nam và đồng đội nam.

Kết thúc giải, đội CAND T&T đã giành ngôi nhất toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Theo sau là đội TP Hồ Chí Minh với 3 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, trong khi đội Hải Phòng đứng ở vị trí thứ ba với 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.

Giải bóng bàn năm nay không chỉ mang đến những phút giây thể thao hấp dẫn mà còn tạo điều kiện để các tay vợt thể hiện tài năng, đặc biệt là chuẩn bị cho những giải đấu lớn sắp tới.