Đội bóng Việt Nam kích hoạt "bom tấn chuyển nhượng" trước thềm tứ kết Cúp C1

Trước thềm vòng tứ kết Cúp C1 nữ châu Á (AFC Women's Champions League) 2025/26, CLB nữ TP.HCM đã kích hoạt "bom tấn chuyển nhượng" mang tên Joelma Alves Gabriel. Chân sút người Brazil cũng là ngoại binh đầu tiên mà CLB nữ TP.HCM đăng ký cho vòng tứ kết giải đấu cấp châu lục.

Thi đấu ở vị trí tiền đạo, Joelma Alves Gabriel với tốc độ và những pha xử lý giàu kỹ thuật được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện hàng công cho nhà ĐKVĐ Việt Nam. Dự kiến, CLB nữ TP.HCM sẽ dành số áo 77 cho chân sút sinh năm 1995.

Joelma Alves Gabriel cao 1m70, từng nhiều năm khoác áo các CLB có tiếng tăm tại Brazil như Cruzeiro, Fluminense rồi chuyển sang châu Âu thi đấu ở Macedonia và Malta trước khi gia nhập CLB nữ TP.HCM.

Vào 15h00 ngày 28/3 tới, CLB nữ TP.HCM thi đấu trận tứ kết cúp C1 nữ châu Á gặp Naegohyang (Triều Tiên) trên SVĐ Quốc gia Lào. Vòng tứ kết chỉ diễn ra 1 lượt trận duy nhất.

Cả CLB nữ TP.HCM và Naegohyang đều vượt qua vòng bảng Cúp C1 nữ châu Á 2025/26 với tấm vé dành cho đội nhì bảng. Tuy nhiên, Naegohyang được đánh giá nhỉnh hơn trước vòng tứ kết. Đội bóng này sở hữu lực lượng mạnh với nhiều tuyển thủ Triều Tiên.

Mùa giải trước, CLB nữ TP.HCM từng lọt vào bán kết Cúp C1 nữ châu Á. Đây là mùa thứ hai liên tiếp đội chủ sân Thống Nhất đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu danh giá nhất châu Á dành cho các CLB bóng đá nữ.