Đội bóng Trung Quốc nhận án phạt 23 tỷ đồng sau vụ “bỏ giải” vô tiền khoáng hậu

Vòng bảng Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) mùa giải năm ngoái từng gặp rắc rối lớn khi CLB Shandong Taishan đột ngột tuyên bố rút lui. Đại diện Trung Quốc không ra sân thi đấu với lý do không thực sự rõ ràng liên quan đến sức khỏe cầu thủ. Để rồi, từ chỗ sáng cửa giành vé đi tiếp, họ sớm chia tay giải đấu.

Shandong Taishan (áo da cam) bất ngờ bỏ giải khi đang có lợi thế lớn

Việc Shandong Taishan rời giải làm hệ thống BXH bị đảo lộn. Lần đầu tiên trong lịch sử, vòng bảng Cúp C1 châu Á kết thúc mà các đội có số trận tính điểm không giống nhau, tạo ra sự tranh cãi lớn.

Mới đây, AFC đã công bố án phạt dành cho Shandong Taishan. Cụ thể, đội bóng Trung Quốc bị cấm thi đấu 2 năm tại Cúp C1 châu Á. Ngoài ra, họ phải nộp phạt số tiền tổng cộng lên tới 890.000 USD (khoảng 23 tỷ đồng).

Shandong Taishan là một trong những CLB giàu thành tích nhất tại Trung Quốc. Đội bóng này đã 4 lần vô địch Chinese Super League và 8 lần vô địch Cúp Quốc gia.