Đội bóng nhà bầu Hiển bằng điểm với đối thủ châu Âu tại giải đấu quốc tế

U17 Hà Nội FC khép lại giải U17 Quốc tế K.League Cup Incheon 2025 với 3 điểm sau 5 trận đấu vòng bảng. Trước những đối thủ vượt trội về mặt thể hình, các cầu thủ trẻ Hà Nội FC đã thi đấu kiên cường và đạt kết quả hòa 3, thua 2, ghi được 3 bàn thắng và nhận 12 bàn thua.

U17 Hà Nội FC (áo vàng) có 3 trận hòa trước các đối thủ mạnh

Ấn tượng nhất có thể kể đến trận hòa 1-1 với U17 KAA Gent đến từ Bỉ. Bàn thắng của Thiên Phú giúp U17 Hà Nội FC gây bất ngờ trước đối thủ châu Âu. Ngoài ra, đội bóng nhà bầu Hiển còn có 2 trận hòa trước U17 Pohang Steelers và U17 Seongnam (đều của Hàn Quốc). Đáng tiếc, ở 2 trận cuối cùng, U17 Hà Nội FC phần nào không còn duy trì được thể lực và để thua trước U17 Gamba Osaka (Nhật Bản) và U17 Bupyeong (Hàn Quốc).

Kết thúc vòng bảng, U17 Hà Nội FC và U17 KAA Gent cùng có 3 điểm. Xếp trên là các đội Seongnam, Bupyeong và Pohang Steelers. U17 Gamba Osaka với thành tích vượt trội đứng đầu bảng và lọt vào trận chung kết gặp U17 Gwangju.

Hà Nội FC có lứa cầu thủ trẻ đầy hứa hẹn

Mặc dù không thể giành trận thắng nào, những kinh nghiệm thu được ở giải đấu quốc tế rất bổ ích với các cầu thủ trẻ Hà Nội FC. Mùa giải 2025, U17 Hà Nội FC cũng chính là nhà vô địch giải U17 toàn quốc.