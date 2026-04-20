Đội bóng nghiệp dư Trung Quốc chơi trội, thuê 'Tây Sở Bá Vương' át vía đối thủ

Đội bóng Trung Quốc mời diễn viên Hà Nhuận Đông đóng vai Hạng Vũ trình diễn trước trận đấu. (Video: Sina)

Tối 18/4, trước trận đấu giữa đội bóng tỉnh Túc Thiên và Nam Kinh thuộc giải bóng đá tỉnh Giang Tô , sự xuất hiện của diễn viên Hà Nhuận Đông trong hình tượng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ - một trong những vai diễn "để đời" của nam tài tử này - gây xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Đây là điểm nhấn đặc biệt của giải đấu phong trào vốn nhận được sự quan tâm lớn của người dân Trung Quốc, không kém gì các giải đấu chuyên nghiệp hay đội tuyển quốc gia nước này.

Tây Sở Bá Vương xuất hiện trên sân bóng

Trong bối cảnh khán giả ngày càng ngán ngẩm với kiểu “tướng quân kem nền” quá trau chuốt trong phim cổ trang hiện đại, cái tên Hà Nhuận Đông bất ngờ leo top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc. Hình tượng chiến tướng của nam tài tử này - đặc biệt là 2 vai diễn Lã Bố (trong Tân Tam Quốc) và Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ (trong Tân Hán Sở tranh hùng) cách đây nhiều năm được dân mạng "đào lại" làm tiêu chuẩn so sánh.

Dù chỉ là đội bóng nghiệp dư, câu lạc bộ bóng đá tỉnh Túc Thiên (Suqian) - cũng chính là quê hương của Hạng Vũ - lập tức "bắt trend" bằng việc mời Hà Nhuận Đông đến tham gia trận đấu trong vai trò đặc biệt. Diễn viên sinh năm 1975 xuất hiện tại sân vận động Olympic Mộng Chi Lam trong màn khai mạc mang chủ đề “Bá Vương trở lại” để khuấy động bầu không khí. Đội Túc Thiên thậm chí còn chơi trội đến mức chi tiền mua lại bộ áo giáp phục trang của Hà Nhuận Đông trong phim Tân Hán Sở tranh hùng để anh hoá thân trở lại với hình tượng Tây Sở Bá Vương.

Hà Nhuận Đông xuất hiện trong bộ giáp tái hiện hình tượng Hạng Vũ, tay cầm trường thương, ngồi trên xe ngựa cổ dẫn đầu đoàn kỵ binh tiến vào sân. Chỉ một câu hô vang “Ta, Hạng Vũ, đã trở lại!” đã khiến hơn 30.000 khán giả đồng loạt reo hò, bầu không khí trên sân gần như vỡ òa. Chiếc xe chậm rãi đi một vòng giữa tiếng trống trận dồn dập, tạo cảm giác như một cảnh phim lịch sử sống động. Khi ông xướng tên hai đội, cả khán đài đồng loạt đáp lại.

Hà Nhuận Đông trở lại hình tượng Hạng Vũ - Tây Sở Bá Vương sau 14 năm.

"Hạng Vũ" Hà Nhuận Đông hô vang: "Thi đấu dựa vào đâu? Là dựa vào quyết tâm và dũng khí. Thứ mà nam nhi Túc Thiên không bao giờ thiếu là quyết tâm và dũng khí. Túc Thiên là sân nhà của chúng ta, chúng ta sợ gì chứ? Nam nhi Tây Sở xông lên phía trước!" . Trong khi đó, 58 “chiến binh Tây Sở” cất tiếng đồng thanh: "Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng!".

Ít ai ngờ rằng màn xuất hiện này lại bắt nguồn từ một bình luận vu vơ trên tài khoản của Cơ quan văn hóa - du lịch Túc Thiên vào cuối tháng 3. Khi CLB Túc Thiên công bố logo lấy cảm hứng từ Hạng Vũ, một cư dân mạng đề xuất mời Hà Nhuận Đông tái hiện hình tượng này ngay trên sân.

Cơ quan địa phương nhanh chóng hưởng ứng và biến ý tưởng đó thành hiện thực chỉ sau khoảng 30 ngày. Bên cạnh đó, Túc Thiên vốn là quê hương của vị tướng nổi tiếng cuối thời Tần đầu thời Hán này.

"Tây Sở Bá Vương" giúp đội bóng quê nhà thắng trận

Điều khiến khán giả ấn tượng không chỉ nằm ở ý tưởng, mà còn ở cách Hà Nhuận Đông thực hiện. Ông đã chủ động tìm lại ê-kíp phục trang từng tham gia bộ phim "Hán Sở truyền kỳ", các nghệ nhân phục dựng lại bộ giáp theo tỉ lệ 1:1. Họ dành hơn 10 ngày để hoàn tất bộ áo giáp nặng tới 9kg.

Chỉ riêng khâu chuẩn bị trang phục đã mất hơn 2 tiếng. Bên cạnh đó, ông không cưỡi ngựa mà chọn đi xe ngựa cổ vì lo ngại rủi ro, tránh làm ảnh hưởng đến hình tượng nhân vật. Sự tôn trọng đối với lịch sử và vai diễn đó lại khiến nhiều người càng nể phục.

Sau trận đấu, khi Túc Thiên thắng Nam Kinh 2-0, không ít cổ động viên còn đùa rằng chiến thắng này mang “vía Tương Vũ”. Còn Hà Nhuận Đông thì xúc động khi nhìn lại bộ giáp từng gắn bó với mình hơn một thập kỷ trước: “Khi nhìn lại bộ giáp ấy, tôi thực sự xúc động. Nó như một người bạn cũ đã đồng hành với tôi suốt nửa năm. Tôi chưa từng nghĩ sau 14 năm lại có ngày được mặc lại nó".

Giải bóng đá thành phố tỉnh Giang Tô mùa giải 2025 tạo hiệu ứng bùng nổ.

Hà Nhuận Đông từng là gương mặt đình đám từ cuối thập niên 1990. Ông liên tục góp mặt trong nhiều phim nổi tiếng, trong đó vai Hạng Vũ là đỉnh cao trong sự nghiệp. Để hóa thân, ông cố gắng tăng cân, tập luyện chăm chỉ và nghiên cứu kỹ tư liệu lịch sử. Những cảnh quay trong điều kiện khắc nghiệt, việc mặc giáp nặng nhưng vẫn giữ được thần thái uy dũng đã giúp vai diễn của Hà Nhuận Đông trở thành kinh điển.

Ngày 11/4, Giải bóng đá thành phố tỉnh Giang Tô - được dân mạng gọi là “Giải Siêu hạng Giang Tô” (Suchao) đã chính thức khởi tranh mùa giải 2026. Giải năm nay kéo dài đến tháng 10, với sự góp mặt của lực lượng cầu thủ trẻ hơn, ứng dụng nhiều công nghệ mới và đa dạng hoạt động nhằm thu hút khán giả cũng như kích cầu tiêu dùng.

Nếu chỉ nhìn vào danh nghĩa, Giải Siêu hạng Giang Tô chỉ là một giải đấu cấp tỉnh với 13 đội đại diện cho 13 thành phố của Giang Tô. Tuy nhiên, phiên bản 2025 tạo nên sự bùng nổ trên mạng xã hội.

Chỉ sau vài vòng đấu, các video, câu chuyện bên lề về giải đã phủ sóng mạng xã hội, thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Trên sân, có trận thu hút hơn 20.000 khán giả, thậm chí trận chung kết còn chạm mốc hơn 60.000 người - con số khiến nhiều giải chuyên nghiệp cũng phải “chạnh lòng”, gần bằng lượng khán giả trung bình của mùa giải Chinese Super League (CSL) năm 2025.