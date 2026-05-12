Đội bóng Malaysia san bằng kỷ lục thế giới

Với chiến thắng 14-1 trước Kelantan United, Johor Darul Ta'zim khép lại mùa giải 2025/26 tại giải VĐQG Malaysia với thành tích bất bại. Họ thắng 23/24 trận, hòa 1 trận và vô địch với cách biệt 20 điểm so với đội á quân Kuching City.

Đáng chú ý, Johor Darul Ta'zim đã san bằng kỷ lục thế giới về chuỗi trận bất bại ở giải VĐQG - 108 trận. Kỷ lục này trước đó được nắm giữ bởi CLB ASEC Mimosas của Bờ Biển Ngà. Với lực lượng mạnh cùng tiềm lực to lớn, Johor Darul Ta'zim được giới chuyên môn đánh giá sẽ vượt qua ASEC Mimosas và nâng cao kỷ lục bất bại trong tương lai.

Kể từ khi vô địch Malaysia lần đầu tiên vào năm 2014, Johor Darul Ta'zim đã băng băng tiến bước và chinh phục hàng loạt kỷ lục. Họ là CLB vô địch Malaysia nhiều lần nhất (12 lần) và cũng sở hữu chuỗi 12 lần đăng quang liên tục (từ 2014 đến nay). Lần gần nhất Johor Darul Ta'zim để thua một trận đấu thuộc giải VĐQG Malaysia đã từ năm 2021.

Mùa giải 2025/26, đội bóng này đã giành được 3 danh hiệu bao gồm: Giải VĐQG Malaysia, Cúp FA Malaysia và Siêu Cúp Malaysia. Họ vẫn còn đang thi đấu tại 2 đấu trường là Cúp Malaysia và Cúp C1 Đông Nam Á.