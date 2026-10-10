Đội bóng làm nên tên tuổi Zidane bị tụt xuống hạng 6 nước Pháp

CLB giàu truyền thống Bordeaux, sẽ chính thức phải thi đấu ở giải hạng Sáu (Regional 1) trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của bóng đá Pháp.

Ảnh chụp màn hình thông báo CLB

Bordeaux sẽ đá hạng Sáu ngay mùa này 2026-2027 sau khi nhận các án phạt nặng nề do sai phạm tài chính. Thông tin này vừa được Liên đoàn Bóng đá tỉnh Nouvelle-Aquitaine, nơi quản lý CLB, chính thức xác nhận.

Từng 6 lần đăng quang giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Bordeaux rơi vào bi kịch tài chính khi không thể cung cấp khoản ngân sách bắt buộc khoảng 10 triệu EUR (tương đương 11,6 triệu USD) cho hai mùa giải 2025-2026 và 2026-2027, đồng thời mất khả năng thanh toán các khoản nợ tồn đọng.

Quá trình suy sụp của đội bóng xứ Gironde diễn ra nhanh chóng sau khi họ bị rớt khỏi Ligue 1 vào năm 202229. Đến năm 2024, CLB phải bước vào quá trình tái cơ cấu tư pháp, dẫn đến việc bị tước trạng thái thi đấu chuyên nghiệp và phải đóng cửa học viện đào tạo trẻ nổi tiếng.

Để cứu vãn đội bóng, Bordeaux vừa được bán cho tập đoàn đầu tư Park Bench (Mỹ) với giá tượng trưng chỉ 1 EUR. Chủ sở hữu mới chấp nhận gánh vác các khoản nợ còn lại. Tân Chủ tịch Dominique Delport tuyên bố đây là thời điểm để "bắt đầu quá trình tái thiết". Theo kế hoạch duy trì đã được ủy ban giám sát phê duyệt, Bordeaux sẽ cắt giảm một nửa tổng nợ từ 26 triệu xuống còn 13 triệu EUR và trả dần trong thời hạn 12 năm.

Hiện tại, đội hình Bordeaux bao gồm phần lớn các cầu thủ bán chuyên và nghiệp dư. Quy định cho phép đội bóng đăng ký tối đa 5 cầu thủ có hợp đồng chuyên nghiệp, trong đó có cựu tiền đạo từng thi đấu tại Ligue 1 là Baptiste Guillaume.

Việc một "gã khổng lồ" bị đẩy xuống giải nghiệp dư là một nốt trầm cay đắng của bóng đá Pháp. Với tên đầy đủ là FC Girondins de Bordeaux, đây chính là bệ phóng đưa tên tuổi của huyền thoại Zinedine Zidane vươn tầm thế giới với chức vô địch Interto Cup 1995 và vào chung kết cúp C3 châu Âu (thua Bayern Munich 1-5) năm 1996.

Nơi đây cũng từng sản sinh và rèn giũa những ngôi sao lừng lẫy của tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 như Bixente Lizarazu và Christophe Dugarry, hay các cựu danh thủ Alain Giresse và Jean Tigana trong bộ tự huyền ảo giúp Pháp vô địch EURO 1984. Bordeaux cũng

Ngày 20-10 tới, chủ sở hữu mới sẽ ra tòa án thương mại để hoàn tất thủ tục phê duyệt kế hoạch phục hồi, mở ra hy vọng đưa đội bóng ở nơi từng đăng cai các trận đấu Olympic Paris 2024 bước trở lại.