Đội bóng hạnh phúc nhất World Cup: Được ở gia đình, liên đoàn hỗ trợ toàn bộ chi phí

Curacao có thể đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn tại World Cup 2026, nhưng ngoài sân cỏ thì mọi thứ lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Đại diện đến từ vùng Caribe, lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một kỳ World Cup. Curacao đang gây chú ý với chính sách cực kỳ đặc biệt. HLV lão làng Dick Advocaat cho phép các cầu thủ ở cùng vợ hoặc bạn gái ngay trong khách sạn của đội tại Florida.

Đây được xem là điều khá hiếm gặp trong bóng đá hiện đại. Thông thường, các đội tuyển quốc gia luôn tách biệt cầu thủ với gia đình nhằm tránh những yếu tố gây xao nhãng trong thời gian thi đấu. Trong khi đó, Curacao lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược.

Suzanne Huurman - nữ bác sĩ duy nhất tại World Cup 2026 - tiết lộ các cầu thủ được lựa chọn ở cùng đồng đội hoặc gia đình. Nếu có con nhỏ đi cùng, liên đoàn còn bố trí thêm phòng riêng cho người thân.

Curacao chỉ giành được một điểm sau hai trận mở màn, hòa 0-0 với Ecuador trước khi chịu thất bại nặng nề 7-1 trước Đức (Ảnh: Getty)

Thủ môn Curacao hạnh phúc bên người vợ sexy quyến rũ (Ảnh: IGNV)

"Đây là điều khá đặc biệt trong bóng đá cấp đội tuyển quốc gia. Curacao là một đất nước nhỏ, người dân rất vui vẻ, ấm áp và đề cao giá trị gia đình", bà Huurman chia sẻ.

Đáng chú ý hơn, nữ bác sĩ này còn cho rằng việc gần gũi với bạn đời, bao gồm cả quan hệ tình dục, có thể mang lại lợi ích về mặt cảm xúc cho cầu thủ. "Tôi tin rằng tình dục có ích, nhưng chủ yếu là về mặt tinh thần hơn là tác động sinh lý trực tiếp.

Trong một giải đấu kéo dài như World Cup, việc có gia đình bên cạnh giúp các cầu thủ vơi đi nỗi nhớ nhà, cảm thấy bình yên và thoải mái hơn. Nhiều cầu thủ của chúng tôi không thi đấu ở những giải đấu hàng đầu thế giới. Với nhiều gia đình, việc tự chi trả chi phí sang Mỹ lưu trú nhiều tuần là điều rất tốn kém. Vì thế, liên đoàn đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí để vợ con có thể ở gần cầu thủ. Nếu không, họ có thể sẽ luôn trong trạng thái lo lắng hoặc căng thẳng", bà giải thích.

Sau hai lượt trận đầu tiên tại World Cup, Curacao mới giành được 1 điểm. Họ hòa Ecuador 0-0 trước khi nhận thất bại nặng nề 1-7 trước Đức. Tuy nhiên, với quốc gia chỉ có khoảng hơn 150.000 dân - nhỏ nhất lịch sử từng giành vé dự World Cup - việc xuất hiện tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã là thành công ngoài mong đợi.

Bác sĩ ĐT Curacao chia sẻ bí quyết để các cầu thủ trong đội luôn hạnh phúc ở World Cup

Một trong những cái tên nổi bật nhất của Curacao chính là thủ môn Eloy Room. Trong trận hòa Ecuador, anh thực hiện tới 15 pha cứu thua - nhiều nhất trong lịch sử World Cup đối với một thủ môn trong 90 phút thi đấu kể từ khi dữ liệu được thống kê.

Người hùng của Curacao cũng nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ cô vợ là influencer người Serbia Zorana Jovanovic, người đã đồng hành cùng anh trong suốt giải đấu. Sau màn trình diễn để đời, Room hài hước tuyên bố mình xứng đáng được dựng tượng tại quê nhà.

"Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn. Với chúng tôi, cảm giác chẳng khác nào một chiến thắng. Đây là điểm số đầu tiên trong lịch sử World Cup của Curacao. Hành trình chúng tôi đi qua thật không thể tin nổi. Chúng tôi đã cho mọi người thấy trái tim và tinh thần chiến đấu của mình. Có lẽ 40 năm nữa tôi vẫn sẽ nhớ trận đấu này. Thật điên rồ. Tôi nghĩ giờ mình xứng đáng có một bức tượng ở Curacao rồi", thủ thành 36 tuổi chia sẻ.

Sức hút của Eloy Room cũng tăng vọt chỉ sau một đêm. Thủ môn đang khoác áo CLB Miami FC sở hữu khoảng 122.000 người theo dõi trên Instagram trước trận gặp Ecuador. Chỉ một giờ sau tiếng còi mãn cuộc, con số này đã tăng lên 724.000 và nhanh chóng vượt mốc 1 triệu vào ngày hôm sau.

Không chỉ gây chú ý nhờ màn trình diễn trên sân, Curacao còn từng trở thành hiện tượng mạng ngay trước khi World Cup khởi tranh. Trong khi nhiều đội tuyển lớn di chuyển bằng chuyên cơ hoặc xe buýt sang trọng, các cầu thủ Curacao bị ghi lại cảnh chen chúc trên một chiếc xe buýt cũ kỹ gần như không có cửa sổ.

Dù thành tích chưa thật sự ấn tượng, Curacao đang mang đến một trong những câu chuyện thú vị và khác biệt nhất tại World Cup 2026: một đội bóng nhỏ bé, sống đúng với tinh thần gia đình, nơi vợ con được xem là một phần trong hành trình chinh phục giấc mơ World Cup.