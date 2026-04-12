Đội bóng Đông Nam Á thua tan tác, lộ diện cường địch của Việt Nam ở giải khu vực

Hôm nay, giải U17 Đông Nam Á 2026 chính thức khởi tranh, với 2 trận đấu ở bảng C. Lúc 15h30, U17 Australia đấu với U17 Brunei và trận đấu kết thúc bằng tỷ số... 12-0.

Còn tới khung giờ 19h30, Campuchia hòa Singapore 0-0. Với kết quả này, U17 Australia hiện đứng đầu bảng C. Khả năng Australia chung cuộc cũng sẽ là đội dẫn đầu tuyệt đối của bảng này.

Ngày mai 12/4, bảng B sẽ diễn ra 2 trận giữa chủ nhà Thái Lan vs Philippines (15h30), Lào vs Myanmar (19h30). Khả năng cao sau loạt trận này, chủ nhà Thái Lan sẽ đứng đầu bảng.

U17 Việt Nam thì mãi tới ngày 13/4 tới thi đấu loạt đầu tiên, gặp Malaysia lúc 15h30. Trận còn lại giữa Indonesia vs Timor Leste diễn ra lúc 19h30. Trong 3 bảng đấu, bảng A là khó khăn nhất khi có tới 3 đội mạnh Việt Nam, Indonesia và Malaysia.

Việc cạnh tranh ngôi đầu bảng A sẽ rất khó khăn. Và bảng A cũng sẽ bất lợi trong việc cạnh tranh vé vớt, là 1 trong 3 đội hạng nhì tốt nhất.