Cú sốc đã đến ngay ở ngày thi đấu đầu tiên U17 World Cup 2026.

Trong ngày thi đấu đầu tiên của U17 World Cup 2026, U17 Australia - đương kim hạng ba giải U17 Đông Nam Á - chạm trán U17 Argentina. Những đàn em của Messi được đánh giá cao hơn khi vừa giành ngôi á quân giải U17 Nam Mỹ đồng thời được dẫn dắt bởi HLV nhiều kinh nghiệm với bóng đá trẻ Diego Placente.

Bước vào trận đấu, U17 Argentina kiểm soát bóng vượt trội và tung ra nhiều cú dứt điểm về phía khung thành U17 Australia. Tuy nhiên, đội bóng xứ Chuột túi lại cho thấy hiệu quả tốt hơn trong những tình huống lên bóng.

Akon (trái) gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ U17 Argentina

Phút 60, U17 Australia có bàn thắng dẫn trước. Hàng thủ U17 Argentina tỏ ra lơi lỏng và để cho Akon nhận bóng bên cánh phải rồi xâm nhập vòng cấm địa. Trong nỗ lực ngăn chặn đường căng ngang của Akon, hậu vệ Guich bên phía U17 Argentina đưa bóng về lưới nhà.

Sau bàn thua bất ngờ, U17 Argentina thay liền 2 người và gia tăng sức tấn công. Chỉ có điều, khi bàn thắng chưa đến, họ lại tiếp tục trả giá vì sai lầm hàng thủ. Pha bẫy việt vị không tốt của đội bóng Nam Mỹ tạo điều kiện cho Akon thoát xuống đối mặt với thủ môn và dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0.

Akon ăn mừng bàn thắng

Những phút tiếp theo, U17 Australia lùi thấp đội hình chủ động phòng ngự chặt chẽ. Hàng phòng ngự nhiều tầng lớp của đội bóng xứ chuột túi khiến U17 Argentina hiếm khi tìm được khoảng trống. Không những không tìm được bàn thắng, U17 Argentina còn để lại hình ảnh không thực sự đẹp mắt khi đội trưởng Vallejo nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng nguy hiểm với đối phương.

2-0 là kết quả cuối cùng. Với chiến thắng này, U17 Australia tạm xếp nhì bảng C U17 World Cup 2026 với 3 điểm trong tay. Cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16 đang rộng mở với đội bóng xứ chuột túi.

Kết quả: U17 Argentina 0-2 U17 Australia

Bàn thắng: Guich (phản lưới) 60', Akon 71'