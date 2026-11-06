Đội bóng Đông Nam Á chịu án phạt cực nặng, bị cấm tham dự giải châu Á

Án phạt vừa được LĐBĐ châu Á công bố.

LĐBĐ Châu Á vừa ban hành án phạt dành cho U20 Philippines. Nguyên nhân đến từ việc U20 Philippines đột ngột rút lui không tham dự vòng loại U20 châu Á 2027 sau thời điểm lễ bốc thăm đã được tổ chức. Việc đơn phương hủy tham dự vào phút chót làm xáo trộn công tác tổ chức và vi phạm các cam kết quốc tế ban đầu.

U20 Philippines chịu thiệt hại nặng sau khi rút lui khỏi vòng loại U20 châu Á 2027

Đội tuyển U20 Philippines sẽ bị cấm tham dự vòng loại U20 châu Á 2029. Đồng thời, LĐBĐ Philippines phải nộp phạt khoản tiền 10.000 USD (hơn 250 triệu đồng) trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm ban hành quyết định.

Việc bị cấm thi đấu tại vòng loại U20 châu Á sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch đào tạo cầu thủ trẻ của LĐBĐ Philippines. Lứa cầu thủ U20 sắp tới mất đi cơ hội so tài với những đối thủ chất lượng từ khắp châu lục.

Đồng thời, theo quy định từ LĐBĐ châu Á, đội tuyển không tham dự vòng loại sẽ bắt buộc phải góp mặt ở hạng đấu Development (hạng đấu không được trao vé dự VCK) tại vòng loại tiếp theo. Như vậy, đội U20 Philippines có thể phải chờ đến vòng loại U20 châu Á 2033 mới trở lại với hạng đấu Qualification (hạng đấu tranh vé dự VCK).

Án phạt là lời cảnh báo nghiêm khắc của LĐBĐ châu Á dành cho mọi giải đấu trong tương lai. Bởi việc một đội bóng rút lui không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến các đối thủ cùng bảng đấu mà còn đôi khi khiến cả giải đấu phải thay đổi thể thức vào phút chót.