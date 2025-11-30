Đội bóng Đông Nam Á bị loại khỏi giải châu Á sau 36 bàn thua

Ở lượt trận cuối cùng vòng loại, U17 Brunei để thua 0-10 trước U17 Bahrain. Dù đã rất cố gắng, các cầu thủ Brunei không thể hoàn thành mục tiêu hạn chế bàn thua trước đối thủ đến từ Tây Á.

Như vậy, U17 Brunei khép lại hành trình vòng loại với 5 trận toàn thua, không ghi được bàn thắng nào và phải nhận tới 36 bàn thua. Họ nằm trong số những đội tuyển để lọt lưới nhiều nhất vòng loại.

U17 Brunei (áo vàng) có thêm một hành trình vòng loại đầy khó khăn

U17 Brunei bắt đầu tham dự vòng loại U17 châu Á từ năm 1988 nhưng chưa có lần nào giành vé vào VCK. Lần gần nhất đội bóng Đông Nam Á có được một trận thắng là từ vòng loại năm 2020. Khi đó, U17 Brunei giành chiến thắng 5-1 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana. Đó cũng là lần gần nhất họ ghi được bàn thắng trong khuôn khổ vòng loại U17 châu Á.