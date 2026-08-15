Đội bóng của HLV Park Hang-sеo thắng đậm HAGL 6-2 ở Thái Lan

Kanchanaburi Power FC của HLV Park Hang-sеo tạo nên chiến thắng đậm 6-2 trước HAGL, trong trận giao hữu phục vụ quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

HAGL đã trải qua một buổi chiều đáng quên khi nhận thất bại 2-6 trước Kanchanaburi Power FC trong trận giao hữu diễn ra tại Thái Lan ngày 14/8. Đáng chú ý, đội bóng đứng bên kia chiến tuyến được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-sеo, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Kanchanaburi Power FC hiện thi đấu tại Thai League 2 và cũng đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới. Trước khi gặp HAGL, đội bóng của HLV Park Hang-sеo vừa trải qua trận đấu không như ý khi để thua Burapha United với tỷ số 0-3 hôm 13/8.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, Kanchanaburi Power FC đã cho thấy bộ mặt hoàn toàn khác. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, duy trì sức ép và liên tục khai thác những khoảng trống trong hệ thống phòng ngự của HAGL. Kết quả là họ có tới 6 lần đưa bóng vào lưới đại diện Việt Nam.

Kanchanaburi Power FC (áo đen) ghi 6 bàn vào lưới HAGL.

Ở chiều ngược lại, HAGL chủ yếu sử dụng trận đấu như một cơ hội để kiểm tra khả năng của các cầu thủ trẻ và thử nghiệm nhiều phương án nhân sự. Đội bóng phố núi ghi được 2 bàn thắng, lần lượt do Nay Di Đan và Nguyễn Minh Tâm thực hiện, nhưng chừng đó là không đủ để giúp thầy trò HLV Lê Quang Trãi tránh một thất bại cách biệt.

Tỷ số 2-6 phần nào phản ánh những vấn đề mà HAGL cần tiếp tục điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2026/2027. Dù vậy, kết quả ở các trận giao hữu không phải yếu tố quyết định, đặc biệt khi đội bóng phố núi đang chủ động trao cơ hội cho nhiều gương mặt trẻ và tiến hành những thử nghiệm về đội hình.

Bên cạnh diễn biến chuyên môn, cuộc đối đầu tại Thái Lan còn thu hút sự chú ý bởi màn hội ngộ giữa HLV Park Hang-sеo và những cầu thủ từng làm việc cùng ông trong quá khứ. Trong số đó có Thanh Sơn, người từng góp mặt trong đội U23 Việt Nam dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo tái ngộ nhiều người cũ tại HAGL.

Cuộc gặp giữa HLV Park Hang-sеo với các học trò cũ mang đến những khoảnh khắc đáng chú ý bên ngoài đường biên. Đây cũng là điểm nhấn đặc biệt trong một trận đấu vốn chủ yếu phục vụ mục tiêu chuẩn bị cho mùa giải mới của cả hai đội.

Với HAGL, trận thua Kanchanaburi Power FC là thất bại đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Thái Lan năm nay. Trước đó, đội bóng phố núi đã có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Suphanburi FC với tỷ số 2-1. Võ Đình Lâm và Hà Châu Phi là những cầu thủ ghi bàn giúp HAGL giành chiến thắng.

Thất bại 2-6 không làm thay đổi kế hoạch chuẩn bị của HAGL. Sau cuộc đối đầu với Kanchanaburi Power FC, đội bóng phố núi tiếp tục có lịch thi đấu khá dày với ba trận giao hữu gặp Ratchaburi vào ngày 15/8, Uthai Thani ngày 18/8 và Pattani ngày 19/8.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp HAGL lựa chọn Thái Lan làm địa điểm tập huấn trước mùa giải. Điều kiện thi đấu và hệ thống các CLB tại đây giúp đội bóng phố núi có thêm cơ hội cọ xát với những đối thủ có phong cách chơi đa dạng.

HLV Lê Quang Trãi cùng Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành sẽ còn nhiều thời gian để đánh giá lực lượng, thử nghiệm chiến thuật và tìm ra bộ khung phù hợp nhất. Những trận đấu như cuộc đối đầu với Kanchanaburi Power FC vì thế được xem là bài kiểm tra cần thiết, dù kết quả có thể chưa phản ánh chính xác sức mạnh của HAGL.

Mục tiêu lớn nhất của đội bóng phố núi vẫn là hoàn thiện lực lượng trước khi bước vào mùa giải 2026/2027. Sau một mùa giải phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng đầy áp lực, HAGL chắc chắn muốn cải thiện đáng kể chất lượng đội hình cũng như khả năng cạnh tranh ở mùa giải mới.

Trận thua 2-6 vì vậy là lời cảnh báo để HAGL nhìn lại những điểm còn hạn chế, đồng thời cũng mở ra thêm cơ hội cho ban huấn luyện điều chỉnh trước khi mùa giải chính thức khởi tranh.