Đội bóng của HLV Park Hang-seo thua "đại gia" V.League, tan mộng làm nên nghiệp lớn

CLB Bắc Ninh – đội bóng gắn với HLV Park Hang-seo trong vai trò cố vấn – đã dừng bước tại Tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 sau thất bại 0-1 trước Thể Công-Viettel, qua đó chính thức khép lại giấc mơ tạo địa chấn trước một đại diện hàng đầu V.League (diễn ra lúc 19h15 ngày 21/3).

Dù bị đánh giá thấp hơn, Bắc Ninh nhập cuộc đầy tự tin và thậm chí tạo ra một vài cơ hội đáng chú ý trong những phút đầu. Tuy nhiên, sự khác biệt đẳng cấp sớm được thể hiện khi Lucao ghi bàn duy nhất ở phút 13 sau tình huống phá bẫy việt vị và dứt điểm gọn gàng, giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước.

HLV Park Hang-seo là cố vấn cho CLB Bắc Ninh.

Bước ngoặt lớn của trận đấu đến ngay trước giờ nghỉ khi Bắc Ninh chỉ còn chơi với 10 người. Từ sự can thiệp của VAR, Lê Văn Hà bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi nguy hiểm, khiến đội bóng hạng Nhất rơi vào thế cực kỳ khó khăn trong hiệp hai.

Dẫu vậy, điều đáng ghi nhận là tinh thần chiến đấu của Bắc Ninh. Trong thế thiếu người, họ vẫn duy trì sự kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ và nỗ lực tìm kiếm cơ hội phản công. Tuy nhiên, trước một Thể Công-Viettel già dặn và chủ động chơi chắc chắn, mọi nỗ lực của đội khách đều không thể chuyển hóa thành bàn gỡ.

Ở chiều ngược lại, đội bóng áo lính cũng không quá vội vàng gia tăng cách biệt. Sau khi có lợi thế, họ lựa chọn lối chơi thực dụng, kiểm soát nhịp độ trận đấu để bảo toàn tỷ số 1-0 cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Thất bại này khép lại hành trình đáng khích lệ của Bắc Ninh tại Cúp Quốc gia. Dù không thể tạo nên cú sốc, màn trình diễn trước một “đại gia” V.League vẫn cho thấy tiềm năng và sự tiến bộ của đội bóng có sự hậu thuẫn từ HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, để thực sự làm nên chuyện ở những sân chơi lớn, Bắc Ninh rõ ràng vẫn cần thêm thời gian và bản lĩnh.