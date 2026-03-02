Đội bóng của bầu Thụy sa thải HLV ngoại

CLB Ninh Bình xác nhận họ vừa đạt thỏa thuận chia tay HLV trưởng Gerard Albadalejo. Đội bóng phía Bắc vừa trải qua chuỗi trận không như ý với 3 thất bại liên tiếp, trong đó có 2 trận thua trước các đội bóng cuối bảng như HAGL và Nam Định.

Trong khi đó, Ninh Bình FC thua luôn đối thủ chính trong cuộc đua vô địch là CLB Công an Hà Nội. Ngược lại, đại diện ngành công an lại liên tiếp thắng trận và tạo ra khoảng cách 8 điểm trên bảng xếp hạng. Ninh Bình mất vị trí thứ hai - giành suất dự AFC Champions League Two vào tay CLB Thể Công Viettel.

HLV Gerard Albadalejo chia tay Ninh Bình FC.

Với lực lượng được bổ sung hàng loạt ngôi sao đáng chú ý, Ninh Bình FC đặt mục tiêu giành chức vô địch ngay trong năm đầu tiên thăng hạng V.League. Hồi giữa mùa giải, họ tiếp tục mua thêm một loạt ngôi sao như Lê Văn Thuận, Nguyễn Thái Sơn (Đông Á Thanh Hóa), Fred Friday (Hải Phòng) hay Trương Tiến Anh (Thể Công Viettel).

Nhưng lối chơi và kết quả không như ý khiến HLV Gerard Albadalejo phải rời nhiệm sở. Điều này không làm nhiều người bất ngờ.

Trước khi đến Việt Nam, ông Gerard Albadalejo bắt đầu làm việc tại câu lạc bộ Lleida Esportiu ở Segunda (giải hạng Nhì Tây Ban Nha) từ năm 2012. Nhà cầm quân này chưa từng làm việc tại các đội bóng La Liga trong sự nghiệp huấn luyện.

Ông Gerard Albadalejo là trợ lý cho nhiều huấn luyện viên như Toni Seligrat, Emili Vicente hay hay Idiakez. Đến năm 2015, vị chiến lược gia này đạt bước tiến lớn khi trở thành huấn luyện viên trưởng của đội dự bị Lleida Esportiu.

Đến năm 2017, ông Gerard trở thành huấn luyện viên đội 1 và đạt thành tích tương đối tốt sau 70 trận cầm quân. HLV 41 tuổi từng cùng Lleida Esportiu đánh bại đội bóng danh tiếng Real Sociedad tại La Liga.

Thời gian sau đó, ông Albadalejo tiếp tục làm việc ở giải hạng Nhì tây Ban Nha cho các đội bóng như Orihuela (2019-2021), Esportiu Europa (2022), Atletico Saguntino (2022-2023) và Badalona II (2023-2024). Từ tháng 9/2024, nhà cầm quân này thất nghiệp.