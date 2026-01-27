Đội bóng chủ quản xác nhận cầu thủ "nhập tịch lậu" của tuyển Malaysia được trở lại thi đấu

CLB Deportivo Alaves (Tây Ban Nha) xác nhận Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã cho phép tạm hoãn thi hành án phạt treo giò với cầu thủ Facundo Garces. Với quyết định này, Facundo Garces sẽ được trở lại với các hoạt động bóng đá bao gồm tập luyện và thi đấu cùng CLB Alaves.

Án phạt mà FIFA dành cho Facundo Garces bắt đầu từ ngày 25/9/2025. Trung vệ gốc Argentina bị treo giò 1 năm do thi đấu cho đội tuyển Malaysia mà không có giấy tờ hợp lệ. Thời điểm hiện tại, LĐBĐ Malaysia đang khiếu nại lên CAS về án phạt của FIFA. Trong thời gian xử lý để đưa ra quyết định cuối cùng, CAS cho phép Facundo Garces trở lại thi đấu. Tuy nhiên, CAS cũng nhấn mạnh việc cho phép tạm thời này không ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng liên quan đến án phạt của FIFA.

Truyền thông Malaysia nhận định Facundo Garces trước mắt chưa có khả năng được gọi trở lại đội tuyển Malaysia. Bởi cuộc điều tra xung quanh hồ sơ của trung vệ này vẫn đang tiếp tục và LĐBĐ Malaysia không thể mạo hiểm trước nguy cơ làm tăng thêm án phạt.