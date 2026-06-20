Đội bóng châu Phi lên đầu bảng, Brazil rơi xuống "vùng cảnh báo"

Maroc đã vươn lên dẫn đầu bảng C World Cup 2026.

Bàn thắng sớm ngay ở phút thứ hai trong trận đấu với Scotland đã giúp Maroc nắm lợi thế lớn. Brahim Diaz là người kiến tạo với đường chuyền dài tinh tế. Saibari thoát xuống dứt điểm chính xác đưa Maroc dẫn 1-0 chỉ sau 70 giây bóng lăn.

Tuyển Maroc mở tỉ số trận đấu

Phần còn lại của trận đấu, đội bóng châu Phi đã được thế chủ động. Họ không ghi thêm bàn thắng đồng thời cũng không để đối phương có nhiều cơ hội gỡ hòa. Chung cuộc, Maroc thắng 1-0.

Với chiến thắng này, đội bóng châu Phi tạm vươn lên dẫn đầu bảng C World Cup 2026 với 4 điểm sau 2 lượt trận. Cơ hội giành tấm vé đi tiếp và giành luôn ngôi đầu bảng đấu đang mở ra với tuyển Maroc.

Kết quả trận đấu này cũng đồng thời khiến tuyển Brazil tạm thời tụt xuống vị trí thứ ba. Thầy trò HLV Ancelotti cần phải đánh bại Haiti nếu muốn vượt qua Maroc trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng.

Xếp hạng tạm thời bảng C World Cup 2026

Kết quả: Scotland 0-1 Maroc

Ghi bàn: Saibari 2'

Đội hình ra sân

Scotland: Gunn, Robertson, Hanley, Tierney, Hendry, Ferguson, McTominay, Patterson, McGinn, Christie, Adams

Morocco: Bono, Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi, El Khannouss, El Aynaoui, Saibari, Ounahi, Bouaddi, Diaz