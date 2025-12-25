Độc quyền: Bắt gặp Hiền Hồ xuất hiện “như hình với bóng” với trai lạ trên sân Pickleball

Pickleball đã và đang trở thành "cơn sốt" trong giới nghệ sĩ Việt và Hiền Hồ là một trong những cái tên tiên phong theo đuổi môn thể thao này. Với hơn một năm gắn bó, nữ ca sĩ thường xuyên có mặt tại các cụm sân lớn ở TP.HCM để rèn luyện.

Thời gian gần đây, “team qua đường” thường xuyên thấy một chàng trai luôn “tháp tùng” và dành cho Hiền Hồ những cử chỉ chăm sóc đặc biệt trên sân pickleball. Dù cả hai khá kín kẽ, ít di chuyển cùng xe hay thể hiện tình cảm quá phô trương nhưng những khoảnh khắc thân thiết vẫn lọt vào ống kính.

Hiền Hồ như hình với bóng với "trai lạ" trên sân pickleball (Video: Đi Soi Sao Đi)

Theo thông tin từ “team qua đường”, anh chàng này cũng là một người chơi có tiếng trong giới pickleball tại TP.HCM. Tuy nhiên, trong những lần xuất hiện với giọng ca sinh năm 1997 anh này thường không tham gia thi đấu mà chủ yếu ngồi trên khán đài để quan sát Hiền Hồ.

Chàng trai ngồi khên khán đài ngay sau Hiền Hồ (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Anh chàng thường xuyên chủ động chuẩn bị nước, đưa khăn và chăm sóc nữ ca sĩ mỗi khi cô nghỉ giải lao. Đáng chú ý, cả hai còn chia sẻ đồ ăn một cách đầy tình cảm. Chàng trai không ngần ngại đưa tận miệng và ăn chung với Hiền Hồ miếng bánh. Thậm chí, sự thân thiết còn thể hiện qua chi tiết anh chàng thoải mái bế chú cún cưng của nữ ca sĩ trên khán đài.

Chàng trai bón miếng bánh cho Hiền Hồ (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Cả hai ăn chung một chiếc bánh (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Không chỉ trên sân tập, “team qua đường” còn bắt gặp cặp đôi đi ăn riêng và trò chuyện với nhau rất thoải mái. Những cử chỉ tự nhiên, không khoảng cách này khiến dư luận đặt nghi vấn về một mối quan hệ tình cảm của cả hai?

Anh chàng và Hiền Hồ "như hình với bóng" trên sân (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Chàng trai chăm sóc nữ ca sĩ chu đáo (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Hiền Hồ có mối quan hệ thân thiết với chàng trai lạ trên sân pickleball (Ảnh: Đi Soi Sao Đi)

Về phía Hiền Hồ, thời điểm mới nhập môn pickleball vào giữa năm 2024, nữ ca sĩ từng nhận kết quả thua đậm 1-11 ngay trong lần đầu ra sân thi đấu vì tâm lý bị "ngợp". Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm, thích chinh phục, Hiền Hồ đã tập luyện không ngừng nghỉ cùng rất nhiều huấn luyện viên. Kết quả là chỉ sau một năm, Hiền Hồ đã khiến tất cả bất ngờ khi liên tiếp giành 2 chức vô địch nội dung đôi nữ tại các giải đấu phong trào quy mô lớn ở TP.HCM vào giữa năm 2025.

Đến nay thì ai cũng biết đến khả năng của Hiền Hồ trong pickleball nhưng còn chuyện tình cảm thì vẫn luôn là một dấu hỏi lớn?