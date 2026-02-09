Độc lạ V.League: CLB tính cho thủ môn lên đá tiền đạo như U23 Việt Nam, tiết lộ phía sau gây ngỡ ngàng

"Đội bóng cần là em có mặt đá tiền đạo luôn", thủ môn Xuân Hoàng hào hứng nói bên ngoài đường biên. Đó là khoảnh khắc anh cùng đồng đội ăn mừng bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 của CLB Thanh Hóa ở trận gặp CLB CA TP.HCM vào tối qua (8/2) với cảm xúc vỡ òa.

Đây chính là trận đấu HLV Mai Xuân Hợp không để Xuân Hoàng bắt chính mà lại lựa chọn Y Êli Niê. Trong khi đó, ở trên băng ghế dự bị, Xuân Hoàng không mặc áo thủ môn mà lại khoác lên mình trang phục màu vàng giống như các đồng đội khác. Hóa ra, anh được tính toán để nếu cần sẽ vào sân thi đấu như một tiền đạo khi đội phải thay người.

Thủ môn Xuân Hoàng được chuẩn bị sẵn áo thi đấu để vào sân đá tiền đạo. (Ảnh: FPT Play)

"Đội còn có 14, 15 người đá được thì chiến thuật gì nữa đâu. Anh em Đông Á Thanh Hóa giờ chỉ còn biết cố gắng chiến đấu hết mình thôi, chứ làm gì còn đủ người mà chiến thuật.

Đến cả thủ môn dự bị cũng phải chuẩn bị sẵn 2 loại áo, 1 áo thủ môn, 1 áo cầu thủ. Nếu anh em trong sân có chấn thương hay gặp vấn đề gì thì sẽ phải ứng biến", tiền đạo Ngọc Mỹ tiết lộ sau chiến thắng đầy cảm xúc của đội nhà.

Trong khi đó, HLV Mai Xuân Hợp tiết lộ chỉ đạo học trò đi bộ để tránh chấn thương: “Tôi lo nhất là vấn đề thể lực. Tôi luôn dặn Ngọc Mỹ rằng nếu mệt quá thì có thể đi bộ, giữ bóng để đồng đội hỗ trợ. Tôi không dám mạo hiểm. Nếu thêm một cầu thủ chấn thương nữa thì tôi lấy đâu ra người đá.

Tôi chỉ nói với các em, đá bóng để khán giả yêu thương, cháy hết mình cho người dân thấy, đá vì đam mê, vì màu cờ sắc áo Thanh Hóa. Không đội nào làm được như Thanh Hóa đến thời điểm hiện tại”.

Ngọc Mỹ (phải) ăn mừng cùng Damoth Thongkhamsavath - cầu thủ lập cú đúp với 2 pha sút xa mang về thắng lợi 2-1 quả cảm cho CLB Thanh Hóa. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Tại vòng 13 vừa qua, CLB Thanh Hóa tiếp tục chỉ đăng ký đúng 17 cầu thủ theo yêu cầu tối thiểu từ ban tổ chức V.League 2025/26. Đội bóng xứ Thanh phải để loạt trụ cột ra đi vì khó khăn tài chính. Biến cố thượng tầng cùng án phạt cấm chuyển nhượng từ FIFA khiến họ chưa thể bổ sung lực lượng.

Tuy nhiên, HLV Mai Xuân Hợp đón nhận tin vui khi các cầu thủ dự bị như Lê Quốc Phương, Phạm Trùm Tỉnh, Trần Ngọc Quý hay Lục Xuân Hưng đều không gặp chấn thương. Họ phải đăng ký thêm 2 thủ môn khác trên băng ghế dự bị để đảm bảo đủ người.

Niềm vui vỡ òa của Doãn Ngọc Tân và các đồng đội. (Ảnh: CLB Thanh Hóa)

Việc tính đến phương án cho thủ môn lên đá tiền đạo của CLB Thanh Hóa gợi nhớ đến hoàn cảnh của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

Khi ấy, do đội có nhiều ca nhiễm Covid-19, HLV Đinh Thế Nam phải đưa cả thủ môn Trần Liêm Điều lên đá tiền đạo ở vòng bán kết. Đồng thời, VFF cũng phải cố gắng đưa 6 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia để tăng cường lực lượng khi giải đang diễn ra. Cuối cùng, U23 Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch.

Đáng chú ý, cả Trịnh Xuân Hoàng và Y Êli Niê cũng đều từng có tên trong đội hình U23 Việt Nam ở giải đấu cách đây 4 năm. Đồng thời, ông Mai Xuân Hợp cũng là trợ lý HLV của đội. Và giờ, họ một lần nữa gặp lại cảnh này!