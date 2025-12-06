Độc lạ SEA Games: Tuyển thủ Thái Lan vốn là.... diễn viên Hollywood

Joe Daru thi đấu tại SEA Games 33 và khi anh đóng cùng diễn viên Amanda Seyfried (ảnh nhỏ)

Môn bóng chày SEA Games 33 đã khai mạc tại sân Khlong 6, tỉnh Pathum Thani bằng trận Thái Lan vs Việt Nam. Kết quả, đội chủ nhà thể hiện sự áp đảo hoàn toàn bằng chiến thắng 16-0. Thắng lợi này không bất ngờ khi Thái Lan được đánh giá cao, các cầu thủ vốn đã ăn tập với nhau từ lâu, không ít được đào tạo ở môi trường Mỹ nơi bóng chày rất nổi tiếng.

Trong số các cầu thủ nổi bật của đội tuyển này có Joe Daru. Cầu thủ 33 tuổi này mang 3 dòng máu Trung Quốc, Thái Lan và Mỹ. Anh theo học môi trường đại học Mỹ, nơi đã giúp anh bén duyên với môn bóng chày.

Nhưng vì sự nghiệp không thể bật lên khỏi cấp độ đại học, không thể chen chân vào chuyên nghiệp nên Joe Daru phải theo đuổi một con đường khác.

Và dần dần, anh bén duyên với điện ảnh. Joe Daru gia nhập Hollywood, từng được chọn vào vai loạt phim bí ẩn được theo dõi nhiều nhất kênh NBC, bộ phim mang tên Long Bright River. Joe Daru sắm vai một thám tử của sở Cảnh sát Philadelphia. Anh đóng cùng Amanda Seyfried, ngôi sao của phim Mean Girl.

Trước đó, Joe Daru đã đảm nhận các vai phụ trong loạt phim The Rookie, East New York, Chicago Fires, SWAT, tất cả đều là loạt phim về cảnh sát và thám tử. Thậm chí Joe Daru cũng có một vai phụ trong siêu phẩm Hollywood, Vệ binh dải ngân hà.

Dù kiếm sống chính bằng công việc diễn viên nhưng khi đội tuyển bóng chày Thái Lan triệu tập, Joe Daru vẫn luôn sẵn sàng. Anh từng thi đấu cho Thái Lan tại Á vận hội 2022 tại Hàng châu và một số vòng loại Giải vô địch bóng chày thế giới. Đến khi Thái Lan tổ chức SEA Games 33 , đưa bóng chày vào chương trình thi đấu, Joe Daru đã có dịp thể hiện mình trước CĐV nhà.