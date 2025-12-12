Độc lạ SEA Games 33: VĐV nhận huy chương phải 'úp mặt vào tường'

Nghi thức trao huy chương là một trong những điểm mới lạ của SEA Games 33. Ở một số môn, nghi thức kéo cờ sau khi các vận động viên nhận huy chương được thực hiện trên màn hình LED chứ không phải kéo cờ thật như thường thấy.

Chi tiết đáng chú ý khác là màn hình cỡ lớn được đặt ngay phía sau bục huy chương, chỉ cách chừng 1-2 mét. Các vận động viên sau khi nhận giải sẽ quay người lại nhìn màn hình, nhìn giống như "úp mặt vào tường".

Teeruch Phopanich góp ý về lễ trao huy chương SEA Games 33. (Nguồn: Thairath)

Cách làm khác biệt này của chủ nhà Thái Lan gây ra những phản ứng trái chiều. Trên mạng xã hội, không ít người cho rằng đây là điểm nhấn thú vị của SEA Games 33. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khác lại cho rằng ban tổ chức nên sắp xếp khéo léo hơn hoặc thực hiện theo cách truyền thống.

Cựu vận động viên Teeruch Phopanich - được gọi là "ông vua thể dục dụng cụ Đông Nam Á" với kỷ lục 22 huy chương vàng SEA Games - chia sẻ: "Tôi muốn góp ý một cách xây dựng. Lễ trao huy chương nên có phần kéo quốc kỳ thật lên cột. Như vậy mới tạo được sự trang nghiêm và thiêng liêng cho buổi lễ trang trọng này. Dùng màn hình LED để thay thế cảm giác cứ như đứng trước một bức tường. Tôi thấy thế rất kỳ lạ".

Sau những sự cố liên tiếp và sự phản ánh về công tác phục vụ chưa chu đáo, mọi công đoạn tổ chức của chủ nhà SEA Games 33 đều được chú ý đặc biệt. Ban tổ chức SEA Games đã phải họp khẩn với các trưởng đoàn tới 3 lần để ghi nhận những thiếu sót, đồng thời cam kết khắc phục.

Trong cuộc họp mới nhất diễn ra hôm qua 11/12, đại diện chủ nhà Thái Lan thừa nhận những sai sót trong quá trình tổ chức đại hội. Nước này đồng thời cho biết sẽ nỗ lực giải quyết tất cả các vấn đề để các đoàn quốc tế không còn gặp phải bất cứ bất tiện nào.

Cuộc họp tiếp theo và cũng là cuối cùng của các trưởng đoàn thể thao sẽ diễn ra vào Chủ nhật, ngày 14 tháng 12. Cuộc họp sẽ theo dõi việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các vận động viên và quan chức từ cả 10 quốc gia.