Tại bảng A, đội tuyển nữ Canada nhận cú sốc lớn với án phạt trừ 6 điểm do hành vi dùng máy bay điều khiển để do thám trái phép đối thủ. Nhưng sau đó, đại diện Bắc Mỹ đã cho thấy vì sao họ là ĐKVĐ bóng đá nữ Olympic. Với 3 chiến thắng liên tiếp, đội tuyển nữ Canada khép lại vòng bảng với 3 điểm và hiệu số +3. Kết quả này vừa đủ để họ xếp nhì bảng và giành vé vào thẳng tứ kết.



Đội tuyển nữ Canada giành vé vào tứ kết.

Trong khi đó, cuộc đua tranh 2 tấm vé cho đội xếp thứ ba xuất sắc đã diễn ra nghẹt thở cho đến tận những phút cuối cùng. Cả 3 đội nhì bảng A, B và C đều giành được 3 điểm và phải phân định bằng chỉ số phụ.

Và trong cuộc đua này, đội tuyển nữ Australia đã để tuột mất tấm vé đầy tiếc nuối khi kém Brazil đúng 1 bàn thắng. Australia ghi được tới 7 bàn nhưng hiệu số là -3. Còn Brazil chỉ ghi được 2 bàn song lại có hiệu số -2.

Xếp hạng các đội đứng thứ ba, Colombia và Brazil đi tiếp.

Sự tiếc nuối của cầu thủ Australia.

Như vậy, tuyển nữ Australia đã không thể duy trì chuỗi thành tích vượt qua vòng bảng các kỳ Olympic bắt đầu từ năm 2016. Đại diện đến từ LĐBĐ Đông Nam Á đã thi đấu không tệ tại Olympic Paris 2024 nhưng không thể làm nên chuyện trước 2 đối thủ quá mạnh là Mỹ và Đức.

4 cặp đấu tứ kết đã được xác định. Ở nhánh thứ nhất gồm 2 cặp: Pháp vs Brazil và Tây Ban Nha vs Colombia. Nhánh còn lại có 2 cặp đấu: Mỹ vs Nhật Bản, Canada vs Đức. Các trận tứ kết đồng loạt diễn ra vào ngày 3/8.